Limoges : l'heure des derniers choix sur Parcoursup, le flou chez les terminales impactés par la crise

Quand on leur parle de Parcoursup, beaucoup de terminales de Limoges reconnaissent se sentir "seuls, perdus" à l'heure de choix décisifs pour leur avenir. "Avec le confinement, nous n'avons pas toujours été en présentiel, note Angelina, terminale au lycée Turgot. Et pour demander des conseils aux professeurs, ce n'est pas toujours simple de le faire en distanciel."

Ce jeudi soir minuit, ils devront avoir validé les vœux pour des formations après le baccalauréat.

Annulation des portes-ouvertes

Jeanne veut faire du théâtre. Elle a un objectif précis mais là encore, la crise sanitaire ne lui a pas facilité la tâche dans ses recherches : "Toutes les journées portes ouvertes ont été annulées. J'ai visité les locaux et les formations de la Sorbonne par visio-conférence. On était quelques centaines sur le site. C'est difficile de discuter avec les enseignants. Aujourd'hui, j'ai choisi des formations mais sans connaître vraiment les écoles. Je me pose plein de questions sur ces différents vœux que j'ai choisi et je n'ai pas de réponse."

Alors le stress augmente pour beaucoup de futurs étudiants. C'est le cas chez Hilona. Elle veut faire un BTS communication. Aujourd'hui avec l'annulation de plusieurs épreuves du bac, elle se demande même si plusieurs de ses vœux ne vont pas être tout simplement invalidés par Parcoursup : "Certains écoles ou formations demandent d'avoir validé plusieurs épreuves mais elles ont été annulées avec la Covid. C'est vraiment le flou..."

Ce flou a poussé de nombreux étudiants perdus ou indécis faute d'information à choisir un maximum de filières différentes pour leurs vœux. Des choix très souvent par défaut. Personne ne veut se retrouver sur la touche, avec aucun vœu validé au terme du processus de sélections.