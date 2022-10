A l'inspection académique du Calvados, les langues se délient et dénoncent un climat délétère

C'est un document "ignoble, dégradant et diffamatoire". Les mots d'Armelle Fellahi, la DASEN (Directrice académique des services de l'éducation nationale) du Calvados sont forts, puissants, à la hauteur du choc émotionnel vécu par les inspecteurs des écoles primaires du département quand ils ont découvert le PowerPoint les moquant et les comparant à des chiens de diverses races.

Pourtant, pour les principales victimes de ce "bestiaire", la communication de la hiérarchie arrive tard, beaucoup trop tard. "J'ai appris par inadvertance l'existence de ce document en juin 2021. On me l'a montré en me disant bien qu'il ne fallait pas que ça soit diffusé", relate une inspectrice qui a souhaité garder l'anonymat. Les bras m'en sont tombés. On a été complètement chamboulé. Il y a des gens que ça a affecté au point d'être tombé malade. Aujourd'hui, quatre inspecteurs sur les 13 que compte le département sont en "accident de service", deux d'entre eux sont en arrêt maladie.

Le règne de "la défiance, la malveillance et la maltraitance psychologique"

D'après nos informations, ce document sordide aurait été produit il y a au moins deux ans et demi. Officiellement, le premier signalement auprès de la rectrice a été effectué en septembre 2021. Conformément à l'Article 40 du Code de procédure pénale, elle s'est conformée à porter le problème à la connaissance de la justice. Pourtant, plus d'un an après, aucun auteur n'a été trouvé, aucune sanction n'a été prise.

"Ca me révolte, l_'équipe de direction a fermé les yeux ! Tout le monde était au courant et personne n'a bougé !_", dénonce une source à l'inspection académique, pour qui le "bestiaire" n'est que "la partie émergée de l'iceberg". Il règnerait en réalité un climat délétère dans le service depuis plusieurs années. Les principaux intéressés évoquent "la défiance, la malveillance, le mépris, les humiliations et la maltraitance psychologique" de la hiérarchie en place à l'époque.

Un document qui résonne au-delà des services de l'inspection académique

A l'heure où l'on écrit ces lignes, le Directeur académique des services principalement incriminé a été muté dans un autre département. Son adjoint de l'époque est, pour sa part, en arrêt maladie depuis le mois d'avril. D'autres membres de la direction sont encore en place. Pour le moment, nous ne pouvons affirmer avec certitude que le document "abject" émane de l'une de ces personnes. Deux enquêtes sont d'ailleurs en cours. L'une, menée par la police, est diligentée par la Procureure de la République. L'autre, interne, menée par l'inspection générale des services du Ministère de l'Education nationale.

En attendant, "le malaise est partout" décrit Patrick Roumagnac, secrétaire général du syndicat Sien-Unsa, qui a alerté le Ministère au début de l'été. C'est très déstabilisant pour tout le monde, pas uniquement pour les inspecteurs. Pour toute la sphère éducative, c'est un document qui pose un vrai problème. On y trouve des attaques personnelles, des attaques sexistes, c'est inacceptable !", poursuit-il, dénonçant le fait que de nombreux directeurs d'écoles, enseignants et élus aient fini par le recevoir.

L'élu syndical espère que l'auteur d'origine se dénoncera de lui-même. "Si cette personne avait le cran de dire : 'j'ai fait cette bêtise, j'en suis profondément mortifié, et je m'en excuse". Mais il doute fortement de cette issue. Si le document continue à circuler, c'est que quelqu'un doit y éprouver du plaisir".

Dans l'attente des résultats des diverses enquêtes, les inspecteurs de l'Education nationale du premier degré continuent de faire leur travail dans le Calvados. Et ce, malgré la "crédibilité forcément écornée" dont ils pâtissent désormais.