A l'Isle d'Abeau, l'ex IUT, à l'abandon depuis des années, va accueillir à nouveau des élèves

L'Isle-d'Abeau, France

Voilà un dossier qui traîne depuis 10 ans et qui est en passe d'être complètement réglé : celui de l'ancien campus universitaire de L'Isle-d'Abeau. Il a été créée dans les années 90 et a fermé en 2008-2009, faute d'étudiants et d'enseignants. 3 bâtiments, propriétés de l'Etat, sont à l'abandon depuis. Pour 2, des solutions ont été trouvées au cours des 12 derniers mois : achat du C.T.A par un privé et acquisition du Resto U par la Ville (300.000 euros) pour y créer un pôle social. Pour le 3e, c'est donc bien parti.

Ce bâtiment, c'est celui de l'ancien IUT, quelque 3.000 mètres carrés. Dans un communiqué ce mardi soir, la mairie de l'Isle-d'Abeau annonce que la Région va le racheter pour environ 500.000 euros et y développer des filières locales d’enseignement liés aux transports, à la logistique et au design. Le maire Alain Jurado se dit "heureux" : "ce bâtiment est dans un paysage urbain qui se construit avec de nouveaux arrivants. On voit mal donner un sens à cette ville si, à côté de soi, il y a une ruine et un bâtiment à l'abandon qui est squatté, détérioré."

Répondre aux besoins de 2 lycées du secteur

D'après lui, la Région compte y développer dès la rentrée des filières comme celles liées au design ou la logistique : "ça répond aux demandes du lycée Léonard-de-Vinci de Villefontaine (design) et aux besoins de locaux du lycée Philibert Delorme de L'Isle-d'Abeau (logistique)." Un moyen d'améliorer les formations existantes, de garder les élèves sur place et d'en attirer de nouveaux.

Toujours d'après Alain Jurado, la Région va également construire un internat au sein du lycée Delorme. 132 chambres, doublant ainsi l'offre existante aujourd'hui pour les élèves sur sa commune.