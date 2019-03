A l'IUT d'Avignon, les étudiants conçoivent et fabriquent... de la bière

Les étudiants de l'IUT d'Avignon planchent depuis plusieurs mois sur un projet assez particulier : fabriquer leurs propres bières. Du développement du produit en fonction d'un marché et de sa cible à la réalisation technique en passant par la création du packaging, tous les élèves ont participé.

Avignon, France

Entre les étudiants et la bière, c'est une longue histoire qui commence souvent après les cours. Mais c'est dans leurs salles de classe que les élèves de l'IUT d'Avignon se penchent sur la boisson. Après plusieurs mois de travail, ils viennent d'inaugurer leur micro-brasserie et présenter au passage les quatre bières de leur création.

Avec ce projet transversal, c'est toutes les filières qui ont pu travailler sur un même projet. Les étudiants en "technique de commercialisation" ont d'abord imaginé quatre bières qui répondent selon eux aux attentes des consommateurs : "Nous avons créé une bière anisée, 'L’étoilée', qui s'adresse à un public provençal, une bière sans alcool, 'L'annon'yme' pour une cible 'santé'. Il y a aussi 'L'adorée', une bière premium et festive et 'L'épineuse', bière blonde rosée qui s'adresse plutôt à un public féminin", détaillent Robin et Axel.

Scientifiques, créatifs et commerciaux réunis autour d'un même projet

Après ce premier travail de développement, les étudiants ont transmis à leurs camarades de "génie biologique" un cahier des charges pour chaque création. A eux de concevoir le produit dans la micro-brasserie. "Dans la réalité, ils vont être amenés à fabriquer des aliments dans très peu de temps donc les mettre dans une situation professionnelle, c'est notre rôle en tant que formation", explique Céline Bourgeois, enseignante en "génie biologique".

Pendant ce temps, les élèves qui suivent la formation "packaging, emballage et conditionnement" ont réalisé les étiquettes et leurs visuels. "On est fier", lâche Pierre, un étudiant, au moment de dévoiler le résultat.

Quelques étudiants réunis autour des quatre bières crées. © Radio France - Adrien Serrière

Les cuves qui ont servi à la fabrication de la bière. © Radio France - Adrien Serrière