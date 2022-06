A l'IUT d'Orléans, un nouveau bâtiment pour les métiers de la transition et de l'efficacité énergétique

L'IUT d'Orléans poursuit sa rénovation. L'institut universitaire de technologie a été fondé dans les années 60, et sa reconstruction a débuté il y a 15 ans, spécialité par spécialité. Ce mercredi, c'est un tout nouveau bâtiment qui a été livré pour les métiers de la transition et de l'efficacité énergétique (MT2E). Une spécialité encore peu connue, relativement rare dans les IUT en France (18 proposent cette formation), qui a un vrai potentiel d'avenir, mais qui paradoxalement a encore du mal à attirer des étudiants.

Des installations grandeur nature pour s'exercer

C'est en 2009 que l'IUT d'Orléans a créé ce département MT2E, dans des bâtiments déjà vétustes. Tout a été reconstruit avec un soin particulier pour les travaux pratiques, avec une centrale de traitement d'air, des radiateurs, des bancs d'essai numériques sur lesquels pourront s'exercer les étudiants. "Ce n'est pas une simple rénovation, c'est carrément un nouveau bâtiment doté des équipements qu'utiliseront les professionnels de demain pour tout ce qui est traitement de l'énergie, traitement de l'air, traitement de la chaleur, solutions géothermiques", souligne ainsi Anne Besnier, la vice-présidente de la Région en charge de l'enseignement supérieur - la Région qui a financé avec l'Etat les 6 millions d'euros nécessaires à cette reconstruction.

Des radiateurs grandeur nature pour s'exercer et tester des systèmes de chaleur © Radio France - François Guéroult

"On va avoir des conditions d'études optimales, se réjouit Eric Blond, le président de l'Université d'Orléans. Là où d'ordinaire les étudiants travaillent sur des maquettes de taille réduite, ici on a des installations à échelle 1, c'est-à-dire exactement les mêmes que celles qu'ils rencontreront en milieu professionnel : on est dans de la situation réelle encadrée, c'est un vrai plus en formation."

Une filière encore en manque d'étudiants

Ce surcroît d'attractivité ne sera pas superflu car aujourd'hui, ces métiers de la transition et de l'efficacité énergétique n'attirent pas forcément : cette année, 120 étudiants étaient inscrits à Orléans, dont seulement 20 en 3ème année (la formation se déroule en 3 ans et débouche sur un bachelor universitaire de technologie). "Je pense surtout qu'il y a une méconnaissance de ces métiers, analyse Jean-Noël Blanchard, enseignant-chercheur à l'IUT d'Orléans, et co-créateur du département MT2E. C'est très compliqué par exemple de communiquer sur les métiers qui sont liés au secteur du froid - les métiers de frigoriste et de climaticien. Pourtant, à l'heure actuelle, ce sont des métiers qui recrutent énormément."

Une des classes d'enseignement du département MT2E à l'IUT d'Orléans © Radio France - François Guéroult

Une analyse que partage Eric Blond : "On retrouve cette difficulté dans tous les métiers techniques, qui ont du mal à être attractifs, alors qu'il y a de réelles possibilités d'emploi. Paradoxalement, les jeunes sont très intéressés à l'environnement et la transition écologique, mais ils ont du mal à identifier les métiers qu'il y a derrière." D'où l'espoir que le nouveau bâtiment de l'IUT d'Orléans puisse servir de vitrine et susciter des vocations.