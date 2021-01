A l’université à Lorient, un cours sauvage en présentiel pour des étudiants en troisième année

C'est le monde à l'envers. Les étudiants ne se rebellent plus en séchant les cours pour aller dans la rue. Ils se rebellent en bravant les consignes et en venant assister à un cours à l'université. À Lorient, Florence Gourlay, maîtresse de conférence en géographie, a accueilli 18 étudiants lundi et une trentaine mardi, dans les locaux de l'Université de Bretagne Sud.

Montrer à l'institution " que c'est possible"

Jeudi 14 janvier, le premier ministre, Jean Castex a autorisé les étudiants en première année à assister à des travaux dirigés en demi-jauge à compter du 25 janvier, mais pour l'instant, pas question pour les classes de 3ᵉ année.

C'est donc en toute connaissance de cause que Florence Gourlay a accédé aux demandes des étudiants." Il faut remédier à la solitude des étudiants pendant l’épidémie", explique-t-elle, " les gestes barrières sont respectés, la salle est grande, les étudiants laissent au minimum une table entre eux et portent évidemment le masque. Il faut montrer à l'institution que c'est possible".

Des manifestations d'étudiants dans plusieurs villes de France

Ce mercredi, des manifestations d'étudiants ont lieu dans plusieurs villes de France pour réclamer un retour en cours.