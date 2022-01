A l'Université Clermont-Auvergne, l'idée d'une fac plus chère ne fait pas son chemin

"Passer 5 ans sans devoir payer et sortir avec un savoir énorme, ça nous est offert en France et on devrait chérir cette opportunité" s'enthousiasme Lou, étudiante en histoire de l'art à l'Université Clermont-Auvergne. Pour elle et ses amis, la fin de l'Université gratuite, comme évoqué par Emmanuel Macron en fin de semaine dernière, est inenvisageable. Pour Margot, étudiante boursière, sans des enseignements dispensés gratuitement le constat est simple : "Je n'aurais pas pu partir faire mes études à Clermont-Ferrand".

"Les classes plus populaires vont beaucoup moins à l'université que les classes moyennes supérieures", Mayke Fustier, président de l'Unef Auvergne.

En France, les boursiers sont exonérés de droits d'inscription. Pour les autres étudiants, il faut payer 170 euros par année de licence, et 243 en master. A cela s'ajoute le paiement d'une CVEC (Contribution vie étudiante et de campus) d'un montant de 92 euros. Des frais déjà trop importants pour l'Unef Auvergne. Le président du syndicat étudiant, Mayke Fustier affirme : "On sait déjà que l'université n'est pas égalitaire, mais comme l'éducation par ailleurs. D'une manière très générale les classes plus populaires vont beaucoup moins à l'université que les classes moyennes supérieures".

Aujourd'hui les droits d'inscription s'élèvent environ à quelques centaines d'euros à l'Université. © Maxppp - Pierre Frasiak

Le président de l'Université Clermont-Auvergne voit d'un bon œil l'ouverture du dossier du financement des universités. Mais selon lui, la remise en cause de la gratuité pour les étudiants n'est pas une bonne option : " Cela pose un premier problème d'accès à l'université et puis il y a aussi l'autre problème qui est que le sous-investissement est à un tel niveau qu'il ne peut pas, même de façon très pragmatique, être couvert par les étudiants sauf à estimer qu'il faut multiplier par 10 ou 100 les frais d'inscription, ce qui n'est pas envisageable."