A la cité scolaire Callot de Vandœuvre-lès-Nancy, les professeurs font leur rentrée un jour avant les élèves

Depuis la cour de récré, on entend les applaudissements et les discussions fortes entre la centaine de professeurs présente ce mercredi à la cité scolaire Callot de Vandœuvre-lès-Nancy, avant l'arrivée des 1 300 élèves de la 6ème à la terminale. "Il y a toujours un peu d'animation de type lycéenne, c'est vrai. Mais c'est l'esprit de la pré-rentrée", se réjouit Emmanuel Mourey, professeur d'histoire, qui rempile pour sa 28ème rentrée cette année.

Plusieurs dossiers sur la table

De manière générale, cela permet aux enseignants de tous se retrouver et d'avoir le temps d'échanger. "Une fois que les emplois du temps s'étalent, même en salle des profs, on a moins le temps pour ça", explique Julien Doury, professeur de physique-chimie et représentant du syndicat Snes.

Ce dernier reste également vigilant en cette rentrée sur un dossier brûlant dans les établissements scolaires : celui des contractuels recrutés en dernière minute. "On se sent un tout petit peu décrédibilisé puisqu'apparemment, tous le monde peut devenir enseignant en quelques jours", regrette-t-il. Même si Callot ne devrait pas être touché par les problèmes d'effectifs en cette rentrée.