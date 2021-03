À la crèche des P'tits Malins, à Heillecourt, les enfants s'adaptent aux adultes masqués

Dans la salle de jeux, les enfants profitent sous le regard bienveillant des puéricultrices. Sophia, 4 mois, vient de terminer la sieste. Face à elle, tous les adultes portent le masque, mais la petite fille n'est pas effrayée. Sophia joue, rigole, comme si de rien n'était. "Les enfants s'adaptent très très vite. Ils n'ont plus besoin de voir le bas de notre visage. Rien qu'en voyant nos yeux, ils arrivent à interpréter. Cela se passe vraiment très bien, explique Elodie Siest, directrice de la crèche Les P'tits Malins, à Heillecourt. L'établissement accueille une vingtaine d'enfants, pour la plupart âgés entre 10 semaines et 3 ans.

Transmettre par le regard

Depuis le mois de septembre, les puéricultrices doivent garder constamment le masque au travail. C'est donc par le regard que tout se joue. Les puéricultrices travaillent beaucoup avec les yeux auprès des petits : "On capte leur regard pour communiquer avec eux. Les yeux transmettent un sourire tout aussi bien que la bouche", selon Elodie Siest. Pour apprendre à parler, le mimétisme est impossible avec le masque. Là aussi, l'enfant s'adapte : "On va parler avec lui, on va lui expliquer pourquoi on lui change sa couche, pourquoi on le met au lit. Il entend et va répéter les sons qu'il entend." Aussi bien dans l'apprentissage de la parole que de la compréhension des émotions, cette génération ne semble pas différente des précédentes selon ces profesionnelles.

La crèche Les P'tits Malins, à Heillecourt © Radio France - Arnaud Roszak

Emilie est puéricultrice à la crèche des P'tits Malins. Selon elle, ce n'est pas cette génération d'enfants qui est la plus touchée par la crise sanitaire : "Pour ceux qui sont déjà en maternelle ou à l'école primaire, je pense que c'est plus compliqué. Eux, ils ont connu le monde d'avant !" Et cette dernière en est persuadée : une fois les masques tombés, les tout petits arriveront encore une fois à s'adapter.