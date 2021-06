Une découverte de l'Afrique en musique pour des écoliers de Oissel

Il y a six mois, les CM1 de l'école Mongis, à Oissel, ne savaient même pas que le Nigeria existait. Et désormais, ils chantent en yoruba, une des langues du pays. Derrière les masques, les yeux pétillent : "Comment ne pas être contente?", interroge Cheïma. "On a appris beaucoup de chansons et vraiment j'aime bien", ajoute la fillette qui rêve de devenir chanteuse. Sa copine Zoélie renchérit : "C'est trop bien, je ne croyais pas que j'allais un jour apprendre le yoruba comme ça et si vite". Marvin retient, lui, le côté collectif du projet : "Ce qui m'a plu, c'est que toute la classe a participé et c'est beau quand on chante tous ensemble."

Mais le projet Africa 2020, soutenu par l’Éducation nationale, n'est pas que musical. En classe, les enfants découvrent l'Afrique par tous les biais possibles : les arts plastiques, la poésie ou encore l'histoire. Amin a été particulièrement marqué par le commerce triangulaire, instauré par les Européens entre le XVIème et XVIIIème siècle : "Ils ont pris des choses pas très rares comme des colliers en plastique (sic) ou des armes. Ils sont venus en Afrique pour échanger contre des esclaves et ils les ont revendus en Amérique contre du café ou tabac. C'est vraiment pas cool".

Raconter l'Afrique contemporaine loin des clichés

Le professeur de chant, Joachim Crochemore, est là aussi pour montrer un autre visage de l'Afrique, plus contemporain. Lorsqu'il présente Fela Kuti, un musicien nigérian dont les enfants ont appris une chanson, il en profite pour passer quelques messages : "C'est le père de la musique nigériane moderne, qui a créé l'afro-beat. Il a aussi lutté pour les droits de son peuple, il a dénoncé les régimes totalitaires. Un porte-parole en quelque sorte du Nigeria, une sorte de Bob Marley Africain. Ils ont la même vision de la musique qui doit nous aider à nous rapprocher."

L'ambition d'Africa 2020 est bien de raconter l'Afrique d'aujourd'hui, loin des clichés persistants, et c'est ce qui a plu à l'enseignante Ophélie Belliard : "L'Afrique est un continent très large, très riche culturellement et empreint de modernité." A écouter son élève Zoélie, on se dit que le pari est réussi : "Avant en Afrique, on croyait qu'ils étaient pauvres et tout ça. Alors que, là, on a vu qu'ils sont normal (sic) même si ce n'est pas les mêmes cultures". Les CM1 de l'école Mongis se produisent en concert ce jeudi 3 juin au centre de loisirs de Oissel.