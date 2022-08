À la découverte de la "cellule de rentrée" du rectorat de Dijon

La rentrée pour l'année scolaire 2022/2023 est prévue jeudi 1er septembre pour les quelques 90.000 écoliers, collégiens et lycéens de Côte-d'Or. Depuis le 22 août et jusqu'au 7 septembre 2022, une cellule de rentrée est activée dans les locaux du rectorat. Avec ce dispositif, mis en place depuis 2012 dans l'Académie de Dijon, deux chefs d'établissement - volontaires -forment une sorte de standard téléphonique. En une semaine, ils ont reçu une trentaine d'appels, pour une cinquantaine de demandes au total émanant de proviseurs de lycées et de leurs homologues des collèges.

"Ils se sentent rassurés"

"La majorité des affectations ont été prononcées avant les congés d'été, on est sur quelques ajustements", résume Cédric Petitjean, directeur des ressources humaines de l'Académie de Dijon. Cette cellule fait le lien entre les demandes des établissements et les services de gestion du rectorat. Les questions portent sur des postes qui ne seraient pas encore pourvus, à cause d'arrêts survenus pendant l'été par exemple. "C'est compliqué, mais c'est faisable. On est à une semaine de la rentrée, donc tout n'est pas calé. Mais, par expérience, j'ai toujours fait une rentrée sereine", explique Pascal Sieskind, principal au collège de Selongey, qui prendra sa retraite fin septembre - l'un des deux membres de la cellule. "Dès qu'on se présente comme chef d'établissement, ils se sentent rassurés parce qu'ils sentent qu'ils vont être entendus et compris".

"Pas d'inquiétude pour la rentrée, il y aura bien des enseignants en nombre suffisant"

Selon les chiffres du ministère de l'Education nationale, 4000 postes ont été laissés vacants en France après les derniers concours de recrutement des enseignants. Dans l'académie de Dijon, tout va bien à ce niveau (r)assure Cédric Petitjean, le directeur des ressources humaines, la situation est maîtrisée. En Côte-d'Or, on dénombre près de 3000 enseignants dans le premier degré et près de 10.000 dans le secondaire - établissements privés et publics confondus.

Nous ne donnerons pas de chiffres, mais nous sommes dans les mêmes proportions que les années précédentes

"La situation de cette année nous permet d'être sereins, puisqu'on est dans une situation aussi favorable que les années précédentes. À ce stade, nous n'effectuons pas de recrutements, indique-t-il. Nous ne donnerons pas de chiffres, mais nous sommes dans les mêmes proportions que les années précédentes. Pas d'inquiétude pour la rentrée, il y aura bien des enseignants en nombre suffisant. Il n'y a pas dans notre Académie de situations particulièrement différentes des années précédentes".

Quel recours aux contractuels ?

Dans l'académie de Dijon on compte moins de 5% de contractuels dans le second degré, estime le DRH : "Un volume très limité, on recourt en majorité à des personnels titulaires. Il nous arrive de recruter quelques contractuels, mais nous sommes très vigilants sur les procédures de recrutement, mais aussi de formation et d'accompagnement".

Interrogé sur les sessions de recrutement organisées fin juin 2022 par le Rectorat, qui avaient irrité certains syndicats d'enseignants, Cédric Petitjean se défend : "Nous avons mené des opérations avec Pôle emploi au mois de juin, mais pas des "job dating". Le but de ces opérations, c'était de présenter les métiers d'enseignants, de tester l'attractivité, de voir si des gens étaient intéressés. Ensuite, ils sont entrés dans nos procédures habituelles de recrutement. Des entretiens avec un inspecteur et une vérification des compétences. Nous n'étions pas du tout dans un "job dating", nous étions dans le fait de rechercher du vivier supplémentaire, et de créer des vocations chez des demandeurs d'emploi qui n'auraient pas pensé à devenir enseignants".

Le SNES-FSU n'est "pas optimiste"

Le discours se veut rassurant, mais il reste de l'inquiétude du côté des syndicats. Philippe Bernard, secrétaire du SNES-FSU (syndicat d'enseignants du secondaire) dans l'académie de Dijon n'est "pas très optimiste". "Cette année encore les effectifs seront chargés dans de nombreuses classes, affirme-t-il. Il manquera des professeurs, on sait qu'il y a des disciplines sous tension, comme la technologie. Les collègues sont de plus en plus affectés sur deux voire trois établissements, donc une dégradation des conditions de travail, donc une augmentation des arrêts. On sait que derrière, le nombre de remplaçants n'est pas suffisant pour palier les absences".

"Nous souhaitons que le ministre rende le métier beaucoup plus attractif, et cela passe par une revalorisation des salaires, de tous les professeurs et pas que des professeurs en début de carrière", continue Philippe Bernard du SNES-FSU. Jeudi 25 août, Emmanuel Macron a promis un salaire de 2.000 euros minimum en début de carrière pour tous les enseignants.