À la piscine de Basse-Goulaine, des tests de natation gratuits pour les enfants

L'été est bel et bien là, l'occasion de se rafraîchir dans les piscines, mais attention aux noyades ! Selon Santé Publique France, plus de 1.400 noyades accidentelles ont été recensées entre le 1ᵉʳ juin et le 30 septembre 2021. Alors le centre aquatique So Pool de Basse-Goulaine, près de Nantes, en Loire-Atlantique, lance ce samedi 24 juin et ce dimanche 25 juin 2023 une opération de sensibilisation au risque de noyade auprès des familles. Les parents, avec l'aide des maîtres-nageurs, aurons l'occasion d'évaluer gratuitement et sans inscription le niveau de natation de leurs enfants (de 4 à 10 ans) avant de partir en vacances.

"Je ne suis pas capable de lui apprendre à nager toute seule, il faut laisser faire les professionnels" - Alexandra

Quelques brasses, trois secondes à faire la planche et le verdict tombe : "Je l'ai mis au premier créneau d'apprentissage de natation, ce sera dans le grand bassin, il apprendra le dos crawlé" annonce le maître-nageur à Alexandra, la mère de Vincent, 7 ans. Elle a prévu de partir en camping dans le sud de la France en famille, et préfère s'assurer que son fils nage bien pour éviter toute complication : "Je ne suis pas capable de lui apprendre à nager toute seule, il faut laisser faire les professionnels, c'est pour ça qu'il prend des cours."

Les tests sont accessibles aux enfants dès l'âge de quatre ans. Pour les autres, il faudra attendre : "Je suis assez stressé, confie Guillaume, dont le fils aîné n'a que trois ans. Ce père de famille de 40 ans appréhende un petit peu les baignades de cet été avec ses enfants en bas âge. Ils peuvent se retourner dans l'eau, et ça peut ne pas être facile à gérer."

"Avec la Covid, quelques enfants n'ont pas fréquenté les centres aquatiques" - Clémentine Lemoine, coordinatrice aquatique

Pour Clémentine Lemoine, la coordinatrice aquatique et responsable des maîtres nageurs, certains enfants ont perdu l'habitude de nager et d'aller à la piscine : "Avec la Covid, vu qu'il y a eu deux ans de blanc où les établissements étaient fermés, quelques enfants n'ont pas fréquenté les centres aquatiques, et ces enfants-là se retrouvent en retard par rapport à d'autres."

Deux tests sont proposés à la piscine de Basse-Goulaine : le "Pass-nautique" et le "Savoir-nager". Le Pass-nautisme est obligatoire pour les colonies de vacances comprenant une activité de baignade , le "Savoir-nager" doit être envisagé pour l'entrée en classe de 6ème, et se passe généralement au CM1 ou au CM2 . Selon les derniers chiffres de Santé Publique France, 22% des noyades accidentelles concernent des enfants de moins de six ans. 70% des noyades ont lieu en milieu naturel (en mer, dans un lac ou une rivière) et 26% en piscine.