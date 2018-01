Nord-Pas-de-Calais, France

L'Education nationale planche déjà sur la rentrée 2018-2019. Les comités techniques, qui fixent la répartition des moyens dans les établissements scolaires, sont en cours : dans le Nord, c'était vendredi dernier, c'est ce lundi dans le Pas-de-Calais. Pour l'ensemble de l'Académie de Lille, les chiffres ont été dévoilés par le rectorat.

Priorité au premier degré

Dans le premier degré, c'est à dire les écoles, de la maternelle au CM2, 312 postes seront créés à la rentrée prochaine, 220 dans le Nord, 92 dans le Pas-de-Calais. Ils seront essentiellement consacrés à tenir une promesse de campagne d'Emmanuel Macron : le dédoublement des classes en éducation prioritaire. Cette année déjà, 374 classes de CP situées en REP+ sont passées à douze élèves. L'an prochain, 345 classes de CP de REP seront concernées, et ce sera élargi à 218 classes de CE1. Le recteur de l'Académie de Lille Luc Johann reconnaît que c'est la priorité numéro un de l'Education nationale : "l'objectif est de continuer cet effort à douze élèves par classe, ce qui donne des conditions idéales. C'est vraiment une mesure qui va contribuer à augmenter le niveau de lecteurs".

Chiffres en trompe l'œil

Mais pour le syndicat des enseignants de l'UNSA, d'une part ces 312 postes ne suffiront pas à couvrir les besoins pour le dédoublement en CP et en CE1, d'autre part ils ne doivent pas cacher la réalité du terrain. Mohamed Attia, secrétaire académique du SE Unsa, estime que la rentrée sera "difficile, puisque ce sont des chiffres en trompe-l'œil. Pour satisfaire la promesse du dédoublement, on est obligé d'aller chercher les postes un peu partout. Au sein même du premier degré, mais aussi taper fortement sur le second degré".

136 postes supprimés dans le second degré

Le second degré perd en effet 136 postes, seuls les lycées d'enseignement général et technologique en gagnent, une cinquantaine, les collèges en perdent 56, les SEGPA 20. Et ce sont surtout les lycées professionnels qui voient leurs moyens diminuer, moins 110 postes. Pour Mohamed Attia, "la voie professionnelle trinque le plus, bien au-delà de ce qu'on aurait pu craindre. Ce sont des filières qu'on devrait soutenir, parce qu'elles insèrent professionnellement nos jeunes les plus fragiles".

Voie d'excellence

Le rectorat justifie ces suppressions de poste par la démographie : mille élèves en moins dans les lycées professionnels de la région. Luc Johann précise que "7000 places, soit 15%, sont vacantes dans les lycées professionnels de l'Académie. Malgré ces disparitions d'emplois, je ne vais pas trop toucher les lycées pro. On fait un effort, année après année, sur les filières attractives, pour faire en sorte que la voie professionnelle soit une voie d'excellence".