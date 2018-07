Indre-et-Loire, France

Alors que les vacances d'été débutent officiellement ce vendredi soir pour les enfants, la rentrée 2018/2019 rimera en septembre, pour la majorité des élèves, avec retour à la semaine de 4 jours. La réforme des rythmes scolaires lancée il y a 4 ans n'est plus qu'un lointain souvenir en Indre-et-Loire. Seules 53 écoles sur plus de 400 ont décidé de rester à la semaine de 4 jours et demi, c'est 13% des établissements. En fait, sur le département, 23 communes* ne changent rien, et parmi elles, 6 de la métropole de Tours : Saint-Pierre-des-Corps, Chambray, Saint-Avertin ou encore Notre-Dame-d'Oé, Saint-Etienne-de-Chigny et Saint-Genouph.

A Monnaie, la semaine de 4 jours et demi existe depuis une dizaine d'années

A Monnaie, une commune active qui compte près de 4.500 habitants, la population a été consultée, et la semaine de jours et demi a été plébiscitée à près de 70%. Il faut dire qu'à Monnaie cela fait une dizaine d'années que ce rythme scolaire a été pris, les parents comme Grégory ont dû s'adapter. Au début on était un peu contre. Le rythme de vie, le décalage. Mais maintenant on ne reviendrait pas en arrière. Marie Boulot enseignante n'y voit aussi que des avantages, car les journées sont plus légères. Le programme est étalé sur 5 jours et c'est plus qualitatif.

A Monnaie, un effort a été mis sur les activités périscolaires. Le centre de loisirs est sur place, dans l'enceinte de l'école, et l'amplitude horaire est importante, tôt le matin et jusque 18h30 le soir. Beaucoup d'activités sont proposées, c'est vraiment riche, explique Elodie une mère de famille. Le maire de Monnaie Olivier Viémont parle d'un choix de vie. On a créé un pôle enfance sur le même site (école, le périscolaire, la cantine) avec toujours le même personnel communal. Cela rassure les enfants. Cela représente un surcoût de 15.000 pour la commune, mais ça fonctionne vraiment bien.

_*_St Paterne-Racan/Château-Renault/Monnaie/Reugny/Chançay/Notre-Dame d'oé/Vouvray/St Etienne-de-Chigny/St Genouph/St Pierre-des-Corps/St Avertin/Chambray-les-Tours/Bléré/Cheillé/ Bréhémont/Huismes/Beaumont-en-Véron/ Champigny-sur-Veude/Marigny-Marmande/Trogues/Noyant-de-Touraine/Ste Maure-de-Touraine/Vilaine-les-Rochers.