A La Rochelle, les parents sont encore nombreux aux rayons des fournitures scolaires

"D'habitude on s'y prend au mois de juin ou juillet mais cette année on est complètement en retard", confie Evelyne, rencontrée dans les rayons d'un hypermarché de la Rochelle ce week-end. A ses côtés, sa fille Sarah, la liste de fournitures entre les mains. "Je rentre en troisième. J'ai besoin de cahiers et de classeurs. Le reste, je peux réutiliser." Une chance pour Evelyne qui peut ainsi faire des économies. Mais pour un enfant de sept ans, la liste est un peu différente. Un vrai casse-tête pour Christopher et son fils Thomas. "Je viens acheter des chaussures, des boîtes de mouchoirs, une gourde, des gobelets, des stylos, de la colle… un peu de tout." Le budget est serré pour le papa, alors pas d'achat plaisir cette année pour son fils : "il a repéré un beau cartable avec des dinosaures dessus mais il coûte plus de 45 euros, c'est trop cher pour moi."

Cahiers, classeurs, matériel d'arts-plastique... la liste de fournitures est longue pour les collégiens et lycéens © Radio France - Charlotte Schuhmacher

L'allocation de rentrée scolaire, une aide précieuse

Difficile de s'y retrouver pour les parents, d'autant plus quand les enfants entrent au collège. "La liste de fournitures est tellement grande", confie Samia, maman de Chaïne, 11 ans. "D'habitude on recycle au maximum mais cette année la liste est différente. Pour son entrée en 6ème, on me demande d'acheter une clef USB et des écouteurs." Certains établissements demandent aussi d'investir dans des blouses pour les cours de physique-chimie.

Au collège, les professeurs demandent aux enfants d'acheter une blouse pour les cours de physique-chimie © Radio France - Charlotte Schuhmacher

Mais la jeune maman peut compter sur l'allocation de rentrée scolaire pour lui donner un coup de pouce. 400 euros versés par la CAF mi-août et qui lui permet ainsi de faire plaisir à son fils. "Cet argent, c'est pour lui. On fait les courses en se fiant à la liste mais je peux aussi me permettre des achats plaisir comme un bel agenda ou un joli cartable."

Au total, plus de 3 millions de français ont bénéficié de l'allocation de rentrée scolaire cette année.