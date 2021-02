A la veille d'une journée de mobilisation, le burn-out des enseignants

Les syndicats enseignants appellent à la mobilisation jeudi contre la carte scolaire et plus globalement pour dénoncer le mal-être aggravé par la crise sanitaire.

L'émotion, on l'entend dans la voix de Sabrina Manuel, dès qu'on commence à parler du moral des enseignants. La co-secrétaire du SNUIPP-FSU dans le Finistère commence par détailler les motifs de la journée de mobilisation jeudi, du moins sa déclinaison dans le monde enseignant : La carte scolaire, qui prévoit 54 fermetures de classes pour 20 ouvertures, soit 23 postes d'enseignants en moins dans le premier degré. "Il y a un peu moins d'enfants dans le Finistère effectivement mais pour nous ce n'est pas un argument", explique cette enseignante en maternelle à Brest.

Parce qu'entre-temps, il y a eu la crise sanitaire. "On s'est rendu compte, pendant les confinements, que les enfants ont besoin de résilience à travers l'école. Or, le Finistère perd 23 postes d'enseignants, donc il n'y a pas de geste du gouvernement. Les remplaçants paient un lourd tribut or ils sont importants. Et quand un enseignant est malade, il n'est pas remplacé."

Le mépris et le mensonge du Ministère

Moralement, estime-t-elle, les enseignants trinquent. Dans le viseur des professeurs, le ministère de l’Éducation nationale : "Les conditions générales sont difficiles pour tout le monde mais ce qui est compliqué c'est de vivre avec le mépris et le mensonge du ministère. Il dit par exemple qu'il n'y a pas de contaminations dans les écoles, c'est faux. Quand un enseignant est malade, on lui dit que ce n'est pas à l'école qu'il l'a attrapé mais qu'il n'est pas assez responsable dans sa vie de tous les jours, vous imaginez la violence ? Et puis on oublie que les enfants ne sont pas testés !"

Le nombre de démissions explose

Résultat, un épuisement professionnel : "le nombre de démissions explose depuis le début de l'année, on a accompagné beaucoup de collègues qui n'en peuvent plus. Le manque de reconnaissance ne passe plus, on ne se sent pas soutenu et la crise sanitaire a rajouté une couche là-dessus."