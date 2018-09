L'école primaire et maternelle de la commune nouvelle de Laize-Clinchamps, au sud de Caen, a été réaménagée pour la rentrée scolaire, avec trois nouvelles salles de classe et une cantine. Les travaux se sont terminés juste à temps pour la rentrée du 3 septembre.

Laize-la-Ville, France

Les travaux se sont achevés le 31 août, juste à temps pour la rentrée scolaire. Un chantier en forme de pari pour la commune de Laize-Clinchamp, au sud de Caen, puisqu'elle s'est fixée pour objectif de réaménager l'école primaire et maternelle en deux mois, cet été. Une mission réussie pour la municipalité. Le 3 septembre, les 250 élèves des deux écoles ont pu effectuer leur rentrée dans une école équipée de trois nouvelles salles de classe et d'une toute nouvelle cantine.

"C'était un beau challenge et nous l'avons relevé", a expliqué le maire de la commune, Dominique Rose, le jour de la rentrée. Un projet a un million d'euros. Un coût justifié notamment, estime-t-il, par "le besoin patent d'avoir un site de restauration scolaire pour l'école élémentaire et l'école maternelle".

Plus d'habitants, plus d'élèves

Le bâtiment qui abrite le nouveau restaurant scolaire est également équipé d'une garderie sécurisée. La cantine, 400 m², peut accueillir deux services de 110 élèves.

Et si la commune avait à ce point besoin de rénover ses équipements scolaires, c'est parce que Laize-Clinchamp a la côte. La proximité avec Caen joue favorablement sur la croissance démographique. Résultat, près de la moitié de la population a emménagé au cours des 10 dernières années. Et justement, la municipalité a anticipé pour les années à venir. L'une des trois classes construites cet été est pour l'heure inoccupée, mais au rythme où s'installent les nouveaux habitants, elle ne devrait plus l'être très longtemps.