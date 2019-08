A Laval, le collège Dubois et l'école Alain vont travailler ensemble au bien-être des élèves en situation de handicap

Des pôles inclusifs d'accompagnement localisés vont être créés à cette rentrée 2019 pour aider les élèves en situation de handicap à passer de la primaire au collège par exemple. A Laval, un pôle entre le collège Pierre Dubois et l'école Alain doit permettre plus d'échanges.

Les enfants retrouvent les bancs de l'école ce lundi 2 septembre. Il y a du changement pour cette nouvelle année scolaire qui commence, comme l'école obligatoire dès 3 ans et non plus 6 ans.

Autre nouveauté : la création de PIAL, des pôles inclusifs d'accompagnement localisés. Cela doit permettre d'inclure, encore mieux, les 2,5 million d'élèves en situation de handicap en France. L'idée est de les aider à passer plus facilement les différentes étapes de leur scolarité, de l'école primaire au collège notamment.

Plus d'échanges entre les professeurs d'écoles et collèges

Un pôle va donc voir le jour à Laval ce lundi, entre l'école Alain et le collège Pierre Dubois pour créer plus d'échanges entre les équipes pédagogiques, évidemment pour le bien-être des élèves.

Nolwenn Fortin enseigne à l'école Alain, à des élèves d'une classe Ulis, des élèves avec des troubles des fonctions auditives notamment. Selon elle, le PIAL va faciliter, encore plus, le passage de ces élèves de la primaire au collège.

"Si on est plus proche des professeurs de collège, on aura plus de facilité à communiquer les besoins des élèves. Cela peut être un accompagnement, le besoin de reformuler les consignes, de vérifier la compréhension d'un texte", explique l'enseignante.

La moitié du temps en classe ordinaire et l'autre, en classe Ulis

Cela n'engage pas de grand changement pour l'école Alain, elle a commencé à miser sur l'école inclusive avant les années 2010. Les enfants en situation de handicap vont en mathématiques, en histoire, en sciences, etc avec les enfants des classes ordinaires, et l'autre moitié du temps, ils sont en classe Ulis.

"Ils reviennent en classe Ulis quand quelque chose a besoin d'être repris par exemple. Parfois, les apprentissages dans les classes ordinaires peuvent aller un peu vite pour des élèves qui ont des troubles du langage oral", souligne Nolwenn Fortin. C'est là que les élèves peuvent véritablement travailler la lecture et la compréhension de lecture et l'étude de la langue.