À Laval, nouvelle manifestation pour le maintien de l'école à la maison

Ils étaient une quinzaine de parents accompagnés de leurs enfants à manifester Place du 11 novembre à Laval ce jeudi après-midi. Ils demandent l'annulation de la loi visant à supprimer le droit de l'enseignement à la maison. Dans son projet de loi luttant contre le "séparatisme", le gouvernement souhaite la présence dans les classes des enfants de plus de 3 ans.

Une quinzaine de parents, accompagné de leurs enfants à la manifestation pour le maintien de l'école à la maison © Radio France - Valentin PLAT

"C'est une liberté que nous avons depuis très longtemps, et c'est ce que nous voulons pour nos enfants", déclare Chloé, maman de deux enfants, et adepte de l'école à la maison. "On ne comprend déjà pas très bien pourquoi "l'école à la maison" s'intègre dans le projet de loi luttant contre le séparatisme", ajoute-t-elle.

Panneau d'un enfant qui souhaite continuer à avoir l'école à la maison © Radio France - Valentin PLAT

Nous appelons les députés et les sénateurs à nous entendre et à nous aider, souhaite Chloé.

Manifestation place du jet d'eau pour le maintien de l'école à la maison © Radio France - Valentin PLAT

L'école à la maison consiste à ne pas scolariser ses enfants dans une école, et de proposer un enseignement parallèle, entre parents et enfants. "Nous n'avons pas besoin de faire 7 heures à faire cours, car si l'enfant a une question, il peut là poser directement", explique Chloé, qui organise sa journée pour ses enfants. Et dans le programme de la semaine, le sport est aussi mis en avant dans l'apprentissage avec de la pratique sportive chaque jour.

Manifestation dénonçant la fin de l'école à la maison © Radio France - Valentin PLAT

Ils sont plus de 50 000 familles en France à pratiquer l'école à la maison. Les députés sont actuellement en train de discuter du projet de loi contre le "séparatisme", afin qu'il s'applique dès la rentrée prochaine.