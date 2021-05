A Laval, un poste d'infirmière scolaire du lycée Réaumur va bien être délocalisé en Loire-Atlantique

Le lycée Réaumur à Laval va bien perdre une infirmière scolaire à la rentrée 2021. La décision a été annoncée ce 18 mai par la direction académique, lors d'un second comité technique. C'est "inacceptable" pour plusieurs syndicats.

Les infirmières scolaires sont là pour encourager et rassurer les élèves

La décision a été entérinée au lycée Réaumur à Laval. Un poste d'infirmière scolaire va bien être délocalisé en Loire-Atlantique à la rentrée 2021. Un comité technique s'est réuni ce 18 mai, le directeur académique n'est pas là, c'est son secrétaire général qui l'annonce. C'est "une forme de mépris"pour le syndicat FSU. En réaction, tous les syndicats quittent la salle.

FSU, FO, CGT et UNSA, tous s'étaient opposés à ce transfert de poste fin avril, lors d'un premier comité technique. Un transfert jugé "insupportable et inacceptable dans le contexte de crise sanitaire actuel", pour le syndicat FO 53. Les syndicats demandent "la saisine urgente d'un comité d'hygiène et de sécurité", expliquent-ils dans un communiqué.