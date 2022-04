À Laval, une école primaire au bord de la crise de nerfs

A l'école primaire Marcel-Pagnol à Laval, la situation est tendue depuis de nombreuses semaines. Plusieurs élèves de la classe de CP posent des difficultés et cela perturbe le bon déroulement de la classe. La direction académique affirme prendre le problème très au sérieux.

Des enseignants au bord de la crise de nerfs, des enfants en souffrance et des parents agacés. A Laval, la situation est tendue à l'école Marcel-Pagnol (quartier du Bourny). C'est surtout dans la classe de C.P qu'il y a des difficultés explique cette parent d'élève, membre du conseil d'école : "il y a plusieurs enfants qui ont des difficultés d'apprentissage, qui ont des troubles. Il y a aussi des enfants qui ont des difficultés éducatives. Ils ont donc besoin d'un accompagnement spécifique mais les moyens manquent, en terme d'AESH (accompagnants d'élèves en situation de handicap) notamment. Peu de solutions sont proposées pour que la classe puisse évoluer de manière sereine. Pour le moment, on nous demande de bricole. Le représentant de l'Éducation nationale nous a simplement dit qu'il fallait faire avec, que l'on est dans une situation d'inclusion. Mais pour autant, aucun moyen concret n'est mis en place pour nous aider à avancer correctement avec ces enfants."

Une situation tellement tendue que certaines familles se posent des questions : "certaines parlent de changer leurs enfants d'école. Elles parlent de crise d'angoisse, de maux de ventre, de vomissements, de peur d'aller à l'école. Et les familles des enfants qui nécessitent des accompagnements particuliers comprennent cette situation mais n'ont pas d'autres solutions puisqu'il n'y a pas d'autres orientations de proposées."

Une situation suivie selon la direction académique

A la sortie de l'école, cette maman explique que sa fille de C.P est perturbée par ce qui se passe : "elle a des maux de tête en fin de journée parce qu'il y a beaucoup de bruit dans la classe. Mais aussi des appréhensions sur des coups qui pourraient être portés en classe. Parfois, ma fille me dit qu'elle se colle à sa chaise et à son bureau pour éviter de recevoir un coup".

Le manque d'accompagnants d'élèves en situation de handicap est l'une des causes de la situation. Mais pas seulement estime cette maman d'un élève autiste en classe de CM2 : "je suis à 100% pour l'inclusion, forcément car cela se passe très bien pour mon fils. Mais pour moi, il y a peut-être trop d'enfants à problèmes dans cette classe de C.P. Mon fils a toujours été tout seul à avoir des difficultés donc c'est bine plus simple à gérer. Là, ils sont nombreux et pour moi le problème vient de là."

La Direction académique des services de l'Éducation nationale dit prendre très au sérieux la situation. Deux enseignants spécialisés doivent arriver dès ce lundi et pour deux jours afin de soulager l'équipe enseignante.