A Limoges les profs d'EPS pédalent pour dénoncer la vétusté et l'absence d'équipements sportifs

Les profs d'éducation physique et sportive ont manifesté à Limoges pour dénoncer le manque d'équipements sportifs ou leur vétusté. Une manifestation itinérante à vélo à l'appel du SNEP-FSU qui a permis de faire le tour des établissements où ils ne peuvent plus enseigner correctement faute de budget.

. . Des professeurs d'éducation physique et sportive se sont rassemblés devant le gymnase du collège Anatole France à Limoges avant de faire le tour à vélo de quelques établissements concernés par la vét" sté de" déplore de son côté Lucile Grès quipements. Une manifestation itinérante qui s'est tenue ce jeudi 18 novembre à l'appel du syndicat SNEP-FSU.

C'est à Beaubreuil devant le gymnase du collège Anatole France que les profs d'EPS ont débuté leur manifestation itinérante © Radio France - Françoise Ravanne

"Nous n'avons même plus le budget pour changer une ampoule dans le gymnase" déplore un professeur d'EPS au collège Anatole France et c'est très révélateur de ce qui se passe dans toute l'académie renchérit Dominique Parvillé, co-secrétaire académique du SNEP-FSU. "Dans ce collège pourtant situé à côté de l'aquapolys, les élèves ne peuvent même pas aller à la piscine parce que c'est une délégation de service public et qu'il faut payer l'entrée" explique t-il. "Du coup soit on s'entasse dans les autres piscines soit les élèves n'y vont pas et ça ne répond pas au programme scolaire" précise sa collègue.

Au collège Anatole France des profs d'EPS miment avec une certaine ironie "comment apprendre à nager sans piscine" © Radio France - Françoise Ravanne

Arnaud Guitart est pour sa part venu de Corrèze où il enseigne l'EPS au collège d'Objat et là aussi la situation est compliquée. "On se partage un gymnase à 4 collègues c'est donc compliqué, il y a pourtant deux équipements inutilisés mais le conseil départemental refuse de les rénover... Du coup on fait souvent cours dehors même en hiver" explique t-il.

Des collectivités qui se renvoient la balle

A Limoges "le problème c'est que le département ne veut pas payer car c'est la propriété de la municipalité et celle-ci ne veut pas non plus payer car les utilisateurs des gymnases sont surtout des collégiens" déplore de son côté Lucile Grès représentante académique du SNEP-FSU. Et il n'y a pas que les collèges qui sont concernés mais aussi les lycées et l'université où les étudiants en STAPS qui sont de plus en plus nombreux n'ont pas les équipements nécessaires. "La piste d'athlétisme est quasiment hors d'usage et il faudrait la refaire" selon Dominique Parvillé. d

Des lycées et l'université également concernés

C'est d'ailleurs sur le campus de la Borie qu'ils ont achevé leur périple à vélo mais avant cela ils sont passés au Lycée Raoul Dautry où "le gymnase est devenu trop petit pour accueillir tous les élèves" Et ce n'est pas le seul lycée qui rencontre des problèmes à Limoges précise Lucile Grès "A Auguste Renoir, le gymnase est vieux et il y a des problèmes d'insalubrité". Elle espère que les JO de 2024 seront l'occasion de développer une vraie politique sportive ambitieuse pour la jeunesse.