À Limoges, près de 150 enseignants de technologie devant le rectorat contre la suppression de la matière en 6e

Certains ont fait plus d'une heure de route pour manifester ce mercredi devant le rectorat de Limoges. Près de 150 professeurs de technologie, venus de toute l'académie (Haute-Vienne, Corrèze et Creuse), se sont rassemblés pour dire non à une possible suppression de l'enseignement technologique à l'entée au collège en 6e l'année prochaine.

Le ministre de l'Éducation nationale Pap Ndiaye a en effet annoncé, début janvier, le passage à 3 heures d'enseignements scientifiques (SVT, physique et technologie, ndlr) dès septembre 2023 en 6e contre 4 heures 30 cette année. L'heure restante servirait alors de renforcement en français ou en mathématiques. Une heure assurée par des instituteurs de l'école élémentaire.