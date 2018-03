Lunéville, France

"On a construit le sabre laser de Star Wars !". Marius a le sourire, comme la plupart de ses camarades de la filière techniciens d'usinage, à Lunéville (Meurthe-et-Moselle). Le lycée public Boutet-de-Monvel vient d'entrer dans la modernité, grâce à des machines à commande numérique.

L'établissement lorrain a acheté 3 tours et 3 centres d'usinage au constructeur américain Haas. Montant global : 486 000 euros. Ce financement public-privé a mis à contribution la Région Grand-Est (335 000 euros), la communauté de communes de Lunéville, l'entreprise Hydro-Leduc et le GRETA.

"C'est que du bonheur !"

Les machines les plus anciennes avaient plus de 30 ans. "C"est du bonheur de permettre aux jeunes de fabriquer des pièces avec des outils modernes", s'enthousiasme l'enseignant Frédéric Burtin. Les élèves sont d'autant plus motivés par les projets "ludiques" de fabrication : réplique du sabre laser de Star Wars, drone, hand-spinner, casque pour passionnés de jeux vidéos... Les professeurs constatent que cela donne envie aux jeunes d'apprendre à apprendre. "Et quand on dit ça aux copains, ils sont bluffés", raconte un élève.

Un sabre laser fabriqué sous la houlette de l'enseignant Frédéric Burtin. © Radio France - Laurent Watrin

Un échange fructueux entre lycéens et adultes en formation continue

Autre intérêt de ce centre technique moderne, les élèves du lycée Boutet-de-Monvel côtoient des stagiaires adultes de la formation continue. L'échange ainsi créé permet une progression d'ensemble et "une formation de qualité qui correspond vraiment au milieu de l'industrie", note un responsable de la filière mécanique productique.

Cette machine à commande numérique voit passer des lycéens et des salariés en formation. © Radio France - Laurent Watrin

Le lycée Boutet-de-Monvel a prévu d'ouvrir sa plateforme technique aux PME de la région qui auraient des besoins d'usinage ponctuel.

Pour valoriser cet outil et les compétences des élèves, le proviseur Eric Bogeat imagine l'organisation, sur le site du lycée lunévillois, d'un grand concours international sur le thème des robots...