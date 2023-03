À Lunéville, une classe ouvre spécialement pour les enfants autistes

La scolarisation des enfants autistes relève souvent du parcours du combattant. La plupart des établissements scolaires ne disposent pas de mesures d'accompagnement spécifiques et les places en Institut Médico-Éducatif sont rares. Face à la difficulté des parents à inscrire leurs enfants à l'école, une Unité d'Enseignement Maternelle pour Autistes (UEMA) a été inaugurée à Lunéville ce vendredi 24 mars.

Depuis la rentée de septembre, l'école élémentaire Hubert Monnais accueille sept enfants, âgés de 3 à 5 ans, atteints d'un trouble du spectre autistique. Les petits écoliers sont intégrés dans une classe adaptée pour répondre à leurs besoins et leur permettre d'apprendre dans les meilleures conditions.

Des professionnels médico-sociaux dans la classe

Dans cet établissement, c'est l'école qui s'adapte aux enfants et non, l'inverse. Ils sont accompagnés et encadrés par des enseignants mais également par "des éducatrices, une orthophoniste, une ergothérapeute et un psychologue", explique Frédéric Guillaume, en charge de la classe.

Sans l'aide de ces professionnels médico-sociaux, les enfants autistes auraient du mal à suivre à l'école. "Dans des classes ordinaires, ils auraient beaucoup de difficultés à évoluer, assure Frédéric Guillaume. Ce sont des enfants qui n'arrivent pas trop à gérer l'aspect social, ils n'y arriveraient pas dans des classes trop nombreuses".

"Il reste encore beaucoup de chemin à faire"

Pour l'instant, ce genre de classes n'est pas très répandu sur le territoire. Le dispositif vient répondre à un réel besoin des familles. "Aujourd'hui, il reste encore beaucoup de chemin à faire mais c'est déjà une première réponse", insiste Alexandre Horrach, directeur général de l'AEIM-Adapei 54.

En 2021, la région Grand Est ne comptait qu'une vingtaine d'Unités d'Enseignement Maternelle pour Autistes. Au total, il en existe près de 300 en France, financées par l'Agence Régionale de Santé.