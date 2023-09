A Luynes, le prix du repas à la cantine va augmenter d'un euro en cette rentrée scolaire

Ils ont dû gérer la hausse du prix des fournitures scolaires, et bientôt certains parents devront assumer une autre hausse, celle du prix de la cantine de leurs enfants. A quelques jours de la rentrée scolaire, rentrée prévue ce lundi, France Bleu Touraine a fait le tour de quelques communes tourangelles pour voir si cette facture allait aussi gonfler chez elles cette année.

Un euro de plus par repas à Luynes

C'est le cas par endroits, mais c'est surtout à Luynes que la hausse va être la plus forte. A l'école publique de la commune, l'augmentation va carrément atteindre un euro par repas. Pour une famille de deux enfants, la facture va ainsi gonfler de plus de trente euros par mois. Et là-bas, il n'y a pas de tranche, pas de quotient familial appliqué, ce qui veut dire que ce sera 5,44 euros en maternelle, 5,54 euros en élémentaire, pout tout le monde, quelque soit le revenu de la famille.

Pour Elodie Rattier, la présidente de l'association de parents d'élèves Cartable et Sac'Ado, cette hausse va en mettre beaucoup en difficulté. "Des parents réfléchissent à des petites solutions pour essayer parfois d'enlever un repas à la semaine. Des parents pourraient avoir la possibilité, avec un télétravail, de récupérer leur enfant, de modifier leurs horaires de travail pour essayer de rester sur un budget cantine qui était déjà assez conséquent".

"Un service qui ne s'équilibre pas"

Ailleurs, des hausses également, mais moins élevées, comme à Chinon. 5% d'augmentation, soit 13 à 14 centimes de plus par repas, et encore pour la moitié des enfants seulement. Le reste bénéficie de la tarification sociale, c'est-à-dire du repas à un euro. Mais le maire de Chinon le précise, 5% de hausse, c'est peu par rapport aux 12 à 13% de hausse des matières premières. D'ailleurs il le dit lui-même, la cantine est "un service qui ne s'équilibre pas". Elle coûte chaque année à sa mairie entre 450.000 et 500.000 euros.

A Tours le changement de cette rentrée réside en l'instauration de dix tranches au lieu de cinq, ce qui veut dire que le prix du repas à la cantine oscillera de 70 centimes à 5,20 euros selon le revenu du foyer.

Pour le président de l'Association des maires d'Indre-et-Loire, s'il y a des impacts dans d'autres communes, ce sera peut-être lors de la discussion du prochain budget, début 2024. C'est-à-dire au moment où les prestataires peuvent renégocier leurs contrats.