À Mareau-aux-Prés, des élus surveillent les enfants à la cantine

Le coronavirus touche la restauration scolaire à Mareau-aux-Prés. Depuis lundi, trois des neuf agents chargés de la surveillance de la cantine et des cours de récréation ont été testés positifs au covid. Pour que le réfectoire reste ouvert, des élus de la commune retroussent les manches et surveillent les enfants entre midi et deux. Le maire de Mareau-aux-Prés, Bertrand Hauchecorne, a découvert ces absences dimanche dernier, et il n'a pas hésité à participer. "Le principal, c'était de garder la cantine, explique-t-il. Parce que demander aux parents de venir chercher leurs enfants entre midi et deux, ça devient très difficile."

Pour nous, c'est très compliqué en ce moment"— Bertrand Hauchecorne, maire de Mareau-aux-Prés

Cette semaine, il s'est porté volontaire pour surveiller la cour de récréation. "C'est très intéressant de voir les enfants jouer et d'observer leurs comportements !", reconnait-il. Mais il admet que cette situation est difficile pour les élus : "de 7h30 du matin à 18 heures, il y a 6 heures d'école et 5 heures de compétences de la mairie, donc pour nous, c'est très compliqué en ce moment."

Les accueils périscolaires du matin et du soir sont en revanche supprimés cette semaine mais le maire espère un retour à la normale dès lundi matin.