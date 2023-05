À Marseille, 76.000 kits de fournitures scolaires distribués à la rentrée 2023-2024

C'est à l'école maternelle et primaire de Font Vert (14e) que Benoit Payan est venu annoncer la nouvelle aux familles. Une école qui fait partie du plan de rénovation de la ville, et qui concentre aussi de nombreuses problématiques propres aux quartiers difficiles.

ⓘ Publicité

Le maire a pris un véritable bain de foule au milieu des dizaines d'enfants, rassemblés dans la cour de l'école, visiblement aussi joyeux que les adultes de croiser le premier magistrat de la ville pour la première fois. Benoit Payan n'est pas venu les mains vides.

Une aide de 4,9 millions d'euros pour les écoles et les élèves

La ville a décidé d'octroyer, à chaque élève de primaire et de maternelle, un kit de fournitures scolaires. "Les familles marseillaises sont durement touchées par la hausse des prix de matériels scolaires qui coûtent de plus en plus cher, on se doit de les aider".

76.000 élèves seront ainsi dotés d'un petit sac en coton à l'effigie de la ville. À l'intérieur, l'essentiel pour démarrer une rentrée du bon pied : feutres, crayons de couleurs, ardoises, trousse, gomme, stylo, règle, tube de colle, etc. Rien ne manque. La ville ajoute la ramette de papier, la blouse et les mouchoirs en papier souvent demandés aux parents dans les écoles maternelles.

Au total, les aides de la mairie représentent 4,9 millions d'euros pour la rentrée 2023-2024, contre 3,7 millions l'an dernier, c'est 65 euros par élève.

"Tout coûte plus cher chaque année" (Nourane, maman de Sira, élève en CE2)

Ce kit a été pensé avec l'aide de l'éducation nationale. "Il y a l'essentiel à l'intérieur pour bien débuter la rentrée" assure Jérôme Deltour, référent des directeurs d'école des Bouches-du-Rhône.

Pour Nourane, c'est indispensable : "la moindre petite gomme coûte trois fois plus cher qu'avant. Il y a les cahiers, les stylos, les ardoises, si on met tout bout à bout, ça coûte très cher !" Des prix si élevés qu'ils créent de nouvelles disparités dans les écoles : "Certaines familles, avec plusieurs enfants scolarisés, n'ont plus les moyens d'assurer l'essentiel pour leurs enfants, ça leur enlève une épine du pied" raconte Mounira, déléguée des parents d'élèves de l'école de Font Vert.

Pas une priorité pour tout le monde

Pour d'autres ce kit, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Un père de famille dont l'enfant de 9 ans est scolarisé à Font Vert a directement interpellé le maire : "le kit c'est bien, mais honnêtement ce n'est pas la priorité. Nous, ce que l'on veut ici, c'est de la sécurité. Les voitures et scooter passent à plus de 60 kilomètres heure devant l'école, un matin ils vont tuer quelqu'un. Et puis l'autre jour, mon fils rentre de l'école en me disant "papa, il y a eu un mariage aujourd'hui avec des feux d'artifice". C'est ce que la maîtresse leur a raconté en les faisant rentrer en classe. En réalité, ça tirait dehors. Un jour, il y aura une balle perdue."