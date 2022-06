INFOGRAPHIE - Tout comprendre sur la fermeture de trois écoles à Mayenne d'ici 2026

Faute d'avoir suffisamment d'élèves, trois écoles vont fermer leurs portes à Mayenne d'ici 2026. Les classes seront transférer dans des écoles déjà existantes sur la commune. Le projet est dans les tuyaux depuis plus d'un an, il sera décidé ce jeudi 23 juin en conseil municipal.

Il va y avoir du changement dans le paysage scolaire de Mayenne au cours des quatre prochaines années. Trois écoles publiques vont fermer dans la commune d'ici 2026. Le projet est dans les tuyaux depuis plus d'un an, il sera décidé ce jeudi en conseil municipal. Des fermetures d'établissements décidées par la Ville à cause du manque d'élèves : "trois écoles maternelles n'ont que deux classes", constate Jean-Pierre Le Scornet, maire de Mayenne. Au cours des 20 dernières années, la commune a perdu près de 34% de son effectif scolaire.

En cause, la baisse de la natalité dans le département mais aussi la fin d'une règle qui permettait aux écoliers habitant en dehors de la commune de venir à l'école à Mayenne. "On avait des effectifs importants parce qu'on accueillait des élèves de l'extérieur, mais ce n'est plus le cas depuis une vingtaine d'années et on en paie les conséquences aujourd'hui", raconte l'élu.

Fermer les écoles surdimensionnées

La municipalité propose donc de regrouper ces classes dans deux écoles différentes. Cette nouvelle sectorisation scolaire devrait s'échelonner sur plusieurs années :

Les classes de l'école Charles Perrault (maternelle) déménageront dans l'école Angellerie en 2023

L'école Jacques Prévert (maternelle) sera transférée dans l'école Pierre et Marie Curie d'ici 2025

L'école Louise Michel (primaire) sera regroupée avec l'école Pierre et Marie Curie d'ici 2026

"Ces trois groupes scolaires restent ouverts pour peu d'effectif", explique Jean-Pierre Le Scornet. "Et qui plus est, ce sont des établissements vétustes, souvent très anciens et des passoires thermiques." Rénover ces écoles coûterait donc cher à la commune, qui mise plutôt sur une "maîtrise de la dépense publique", comme l'explique le maire.

Retrouvez toutes les informations sur ces fermetures et transferts de classes sur cette carte interactive ⬇️

Pour afficher ce contenu Google Maps, vous devez accepter les cookies Mesure d'audience.



Ces cookies permettent d’obtenir des statistiques d’audience sur nos offres afin d’optimiser son ergonomie, sa navigation et ses contenus. J'autorise Gérer mes choix

9 millions d'euros de travaux

Les travaux de modernisation se feront donc plutôt dans les deux écoles accueillant les nouvelles classes. "Il ne s'agit pas d'un déménagement et puis basta", détaille Jean-Pierre Le Scornet. "Les travaux les plus importants portent sur les systèmes de ventilations, les cloisons thermiques et surtout l'accessibilité, notamment aux écoliers en situation de handicap." Coût de ces aménagements : 6 millions d'euros pour l'école Pierre et Marie Curie et 3 millions d'euros pour l'école de l'Angellerie.

Mais le temps des travaux, les deux établissements scolaires doivent fermer. Ce sont les écoles vouées à la fermeture qui prendront le relais. Pendant deux ans, l'école Jacques Prévert va accueillir les écoliers de Pierre et Marie Curie, le temps que l'établissement fasse peau neuve. Et c'est seulement après ces deux ans que l'école Jacques Prévert va fermer et donc que les élèves iront étudier à Pierre et Marie Curie.

Entre 2023 et 2026, Mayenne passera donc de sept à quatre écoles publiques. Deux groupes scolaires seront à l'ouest de la ville (Paul Eluard, Pierre et Marie Curie) et l'est de la commune comptera une école maternelle (l'Angellerie) ainsi qu'une école primaire (Jules Ferry).