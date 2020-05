Une école, une classe de maternelle et une crèche ferment à Melle et Chauray à cause du Coronavirus

Le Covid-19 a conduit au report de la rentrée à l'école Yvonne Mention-Verdier de Melle ainsi qu'à la fermeture de la crèche les Petites Bouilles de Chauray. Des élèves de petite section d'une maternelle de la même commune ont aussi dû rentrer à la maison.