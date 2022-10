A Metz, le Sessad L'Oiseau Bleu propose des activités aux enfants autistes pendant les vacances

A l'école maternelle de La Moineaudière, à Metz, sept enfants atteints de troubles autistiques sont pris en charge dans une unité d'enseignement en maternelle (UEMA) par un enseignant et cinq personnels médico-sociaux. Des activités leur sont aussi proposées pendant les vacances scolaires.

Les personnels médico-sociaux, employés par le Sessad de L'Oiseau Bleu , travaillent aussi durant les vacances. "Je ne pourrais pas garder ma fille deux semaines à la maison", témoigne Emma, maman d'une enfant de 4 ans atteinte de troubles autistiques. "Il y a quelques mois elle ne pouvait pas prendre une douche de plus d'une seconde, là, elle va pouvoir aller à la piscine", se réjouit la maman.

"Je vais pouvoir chercher un travail et reprendre une vie sociale" - Emma, maman d'une enfant atteinte de troubles autistiques

Et pendant ce temps-là : "je vais pouvoir chercher un travail et reprendre une vie sociale", explique Emma, soulagée. Même constat pour Clara, maman d'un garçon de huit ans qui est passé par l'UEMA. "Maintenant, il est trop grand et il n'y a pas de centre adapté à son handicap, donc avec mon mari, on pose nos vacances en décalés pour rester avec lui, mais ce n'est pas idéal pour la vie de famille", déplore Clara.

Une prise en charge unique en Moselle sans équivalent pour les enfants plus âgés

"C'est un soulagement, je vais pouvoir passer du temps avec mon autre fille", explique Emilie. "Je m'occupe de ma fille autiste à 1000% alors pouvoir faire une pause pendant les vacances, c'est précieux", poursuit-elle.

Ce lundi 24 octobre, la ministre déléguée en charge des personnes en situation de handicap, Geneviève Darrieusecq, a visité l'UEMA de l'école de La Moineaudière à Metz, elle a pu rencontrer ces mamans.