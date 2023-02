A Metz, une table ronde sur l'accès au supérieur des jeunes en situation de handicap

Katia soupire de soulagement à la fin des échanges, ce mercredi 1er février : "Je suis plus sereine, on va dire ça comme ça !" Cette mère de famille s'est rendue à la journée spéciale "Handicap et études supérieures", organisée au lycée de la Communication de Metz pour obtenir des éclairages.

En effet, son fils, Adel, souffre de lourds problèmes de dyslexie, pour lesquels il dispose notamment d'un tiers-temps et d'un ordinateur. En classe de terminale, il doit réfléchir à la suite de ses études. Après plusieurs heures à écouter différents intervenants, elle a eu réponse à ses questions : "Il y a certains points qu'on connaissait, mais énormément qui ont été approfondis ou que l'on ne connaissait pas du tout."

Elle en sait désormais un peu plus, donc, sur les procédures administratives à enclencher, les référents qui suivront les besoins de son fils dans le supérieur. Un tableau complet et précieux pour cette femme et son fils, ainsi que pour tous les jeunes concernés. Ils sont 18.000 élèves, dans l'académie de Nancy-Metz à être pris en charge en raison d'un handicap. Mais ils ne sont en revanche plus que 1.700 inscrits à l'université de Lorraine.

Dresser un tableau complet

Comme Katia, beaucoup de parents présents disposaient de certaines informations, mais de manière disparate et confuse. "Tout à l'heure, pendant la séance, j'ai parlé de la fiche de liaison par exemple", souligne Lina Melillo, en charge des questions d'orientation à l'académie de Nancy-Metz.

Cette fiche de liaison, c'est un document à remplir dans Parcoursup pour préciser les aménagements à prévoir pour faciliter l'accès de l'élève à la formation. Elle sera consultée par l'établissement une fois le jeune admis - ou s'il n'a eu aucun de ses vœux, lors de la commission de réexamen. "Les familles, on leur déjà transmis l'information" normalement, poursuit celle qui est devenue une spécialiste de Parcoursup. "Et pourtant, ils découvrent encore des choses !"

Il est donc impératif, explique-t-elle, de redonner encore une fois toutes les informations concernant la transition vers le supérieur des jeunes en situation de handicap, afin de laisser le moins de jeunes possibles sur le côté.

Identifier rapidement les bons interlocuteurs

Sabrina abonde : cette jeune étudiante est en master 1 de droit des affaires. Elle est également malvoyante : elle-même avait assisté à une journée d'échanges du même type quand elle était au lycée. "C'est vraiment à cette réunion-là que j'ai récupéré toutes les coordonnées, j'ai identifié tous les interlocuteurs... Et donc ça m'a permis d'avoir tout de suite la procédure à aborder."

Ainsi, elle n'a pas perdu de temps : une fois acceptée en licence, elle a contacté l'université pour obtenir un rendez-vous, un passage dans une commission dédiée pour définir ses besoins et obtenir des aménagements.

Et aujourd'hui, elle tient à le souligner : "J'ai peur que beaucoup d'étudiants en situation de handicap se disent que, à cause de leur handicap, ils ne réussiront pas leurs études supérieures. Alors que ce n'est pas du tout le cas ! Un handicap n'est pas du tout un obstacle à faire des études supérieures !" A condition qu'il soit correctement pris en charge, bien entendu.