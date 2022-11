À Meylan, les cars scolaires pour les petits trajets, c'est fini !

"Un kilomètre à pied, ça u-zeu, ça u-zeu..." Vous connaissez la chanson. ÀMeylan au contraire on fait la promo de la marche. L'idée de la mairie est ne plus avoir recours à l'autocar pour les courts trajets, c'est-à-dire inférieurs à 1,5 kilomètre. "Des habitudes avaient été prises pour aller à la piscine en particulier, mais aussi pour bénéficier d’activités qui se trouvaient éloignées alors qu’on pouvait les faire localement, constate le maire divers gauche Philippe Cardin. Ça nous amène à réfléchir différemment." La mesure concerne les sorties scolaires des écoles primaires de la commune. Et uniquement, donc, pour les petits trajets : les enfants continueront à prendre le car pour aller au musée de Grenoble ou en sortie nature au domaine de Rochasson, sur les flancs de la Chartreuse. Pour le reste, donc, les enseignants seront invité à privilégier la marche, ou les lignes de transports en commun quand la météo est pluvieuse.

Une économie de 30 à 50 % sur le budget des transports scolaires

Pour l'édile, la marche favorise la connaissance de la ville et de ses atouts. C'est aussi un enjeux de santé publique. Et puis, il y a l'aspect écologique : c'est un moyen de diminuer l'empreinte carbone de ces sorties. Le gain n'est pas négligeable, car même pour un petit trajet, il faut faire venir les cars de Crolles, à une quinzaine de kilomètres. Enfin, il y a l'argument économique. Le transport scolaire, c'est près de 40.000 euros par an pour la commune de Meylan. Le maire estime que la mesure permettra de réduire la facture d'un tiers à 50 %. Le car "est très utilisé" reconnait Philippe Cardin. Du côté de l'opposition Joëlle Hours ne conteste pas l'initiative sur le fond. En revanche, elle regrette la forme : il n'y pas eu suffisamment de concertation selon elle. Et puis l'élue aurait souhaité qu'une expérimentation soit d'abord menée dans les groupes scolaires les plus proches des piscines.