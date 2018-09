Les Maisons d'assistantes maternelles (MAM) se multiplient dans la Vienne, avec des nouvelles structures chaque année. Le principe : 2 à 4 assistantes maternelles s'associent pour garder les enfants ensemble, dans une maison adaptée. Exemple à Saint-Benoît, à la MAM Petits pieds et compagnie.

Amandine et Marine font partie des quatre assistantes maternelles de la MAM Petits pieds et compagnie à Saint-Benoît.

C'est un nouveau mode de garde qui rencontre un grand succès : les MAM, pour Maisons d'assistantes maternelles, se multiplient chaque année dans la Vienne.

Une MAM, c'est une maison louée par deux à quatre assistantes maternelles pour garder les bébés et jeunes enfants ensemble, dans un lieu adapté et sécurisé : c'est un intermédiaire entre la crèche et la nounou qui accueille les petits chez elle.

Des activités plus libres

A Saint-Benoît, près de Poitiers, la MAM "Petits Pieds et Compagnie" est ouverte depuis deux ans. Quatre assistantes maternelles prennent en charge 16 enfants dans une maison de 200m2 rénovée. Le salon est une salle de jeux et la salle de bain est une salle de change, tandis que les quatre chambres à l'étage servent pour la sieste.

Chaque assistante maternelle est référente pour quatre enfants (et interlocutrice pour leurs parents), mais les activités sont communes et souvent libres : ici, c'est l'enfant qui choisit !

La salle à manger de la MAM Petits Pieds et Compagnie à Saint-Benoît. © Radio France - MC Fournier

Gros succès et liste d'attente

Cette MAM a rencontré un vif succès auprès des parents avant même son ouverture en 2016 et a une liste d'attente.

Elle reçoit aussi beaucoup d'appels de professionnelles qui souhaitent à leur tour monter une structure d'accueil de ce type.