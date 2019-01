À mi-parcours, qu'ont retenu les élèves de CP dans l'académie de Dijon ?

Vos enfants maîtrisent-ils les savoirs fondamentaux ? Pour le savoir, les élèves de cours préparatoire sont soumis à des évaluations en français et en mathématiques. La rectrice de l’académie de Dijon s’est déplacée à l’école de Binges.

Binges, France

Dans l’académie de Dijon, l’évaluation à mi-parcours des acquis des élèves de CP a débuté cette semaine. À cette occasion, Frédérique Alexandre-Bailly, rectrice de l'académie de Dijon, s'est rendue à l’école de Binges dans le canton d'Auxonne. L'établissement abrite quatre classes élémentaires et trois de maternelle.

De grosses difficultés en français pour 20% des élèves de CM2

Cette semaine, les enfants de CP ont travaillé sur un cahier d’évaluation, pour tester leurs acquis en français et en mathématiques. Des résultats à comparer à ceux d’une première série d’exercices réalisée en septembre. La procédure vise à assurer la maîtrise des savoirs fondamentaux, lire, écrire, compter. A la sortie du CM2 par exemple, 20% des élèves français éprouvent de grosses difficultés de lecture et d’écriture.

Dans cette classe de CP à Binges, l’écriture, c’est ce que préfèrent les enfants. C’est en tout cas ce qu’ils répondent à la rectrice, quand elle les interroge sur leurs préférences. Emilie, maman d'un petit garçon de 5 ans, plutôt précoce, est plutôt rassurée par ces tests d'évaluation : « ça s’est très bien passé, il m’a dit que c’était « fastoche ». Ça me conforte dans l’idée qu’il y a un suivi, et que les maîtresses vérifient les acquis ».

Une évaluation testée au préalable sur 6000 enfants

Une autre mère de famille aurait apprécié que son enfant puisse disposer de plus de temps pour finir les exercices. Impossible, lui explique la rectrice : l’évaluation est rigoureusement formatée. Elle a été testée sur 6000 enfants avant d’être validée. C’est la même dans toute la France. Les élèves passent deux séquences de 10 minutes chacune en français, et deux autres séquences de même durée, en mathématiques. Cela permet de vérifier notamment combien de mots l’enfant est capable de lire en une minute, et quelles sont ses capacités de calcul.

Adapter les apprentissages aux élèves en difficulté

Il en résulte des bilans individuels communiqués aux parents. Et un indicateur précieux pour l’enseignant. « Les évaluations me permettent d’adapter les apprentissages à chaque enfant, de faire de la différenciation pédagogique », explique Stéphanie Flammarion, maîtresse de 26 enfants en classe de CP à Binges. Sur la plateforme où sont envoyés les résultats des élèves, des exercices sont proposés afin de faire progresser les enfants là où ils ont des difficultés. « Le premier usage, c’est vraiment ça », commente la rectrice. « C’est trouver les difficultés particulières, et proposer des exercices pour progresser ».