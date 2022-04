Le maire de Monoblet et sa première adjointe, retraités, rempilent pour remplacer un enseignant absent

Ce jeudi et vendredi, à l'école de Monoblet dans le Gard, le maire et sa première adjointe font cours à la classe de grande section et CP. En arrêt maladie depuis plus d'une semaine, leur institutrice n'est pas remplacée. La mairie de Monoblet a décidé d'agir.

Les enfants n'ont pas reconnu leur professeur ce jeudi matin, dans l'école de Monoblet, dans le Gard. Ce jeudi et vendredi, c'est Philippe Castanon, maire de la commune, et Dominique Ratto-Crépin, sa première adjointe qui assurent la classe en Grande Section-CP. Depuis plus d'une semaine, les 18 élèves n'ont plus de maîtresse. En arrêt maladie, elle n'est pas remplacée. Les parents en ont marre, l'école ne sait plus quoi faire, alors la mairie de Monoblet a décidé d'agir.

Je sors de ma retraite, je sors de ma mairie où l'on a beaucoup de travail, pour pouvoir pallier ce problème de remplaçant." Dominique Ratto-Crépin, première adjointe à Monoblet, au micro FB Gard Lozère

Pour aider les parents et l'école du village, Philippe Castanon et Dominique Ratto-Crépin ont repris le chemin de l'école. Le maire a d'ailleurs été enseignant dans cette école, pendant toute sa carrière, avant de prendre sa retraite il y a cinq ans. Sa première adjointe elle aussi est retraitée de l'Education Nationale, depuis six ans. "En tant qu'enseignants, on a une certaine conscience par rapport à l'éducation que l'on doit donner au futur citoyen que sont nos élèves" explique Dominique, qui reconnaît par ailleurs avoir très peu dormi les trois dernières nuits qui ont précédé sa reprise de service. Une action forte qui soulage les parents, deux jours avant les vacances scolaires.

