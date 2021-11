A Montargis, la fermeture définitive de l'école Gambetta en septembre suscite la colère des parents

C'est le nouveau sujet de polémique à Montargis : l'école Gambetta. Située en plein centre-ville, cette école élémentaire ne compte plus que 75 élèves, répartis en 3 classes à double-niveau. La ville a décidé de fermer définitivement l'établissement et de transférer les enfants à l'école Pasteur, située à 400 mètres de là, et qui vient d'être rénovée ; le transfert est prévu dès la rentrée de septembre 2022.

A terme, l'école Gambetta sera mise en vente ; l'argent ainsi récupéré permettra de participer au financement de la création d'un nouveau groupe scolaire, pour les maternelles, dans le quartier de la Chaussée à l'horizon 2024-2026, projet estimé à 8 ou 9 millions d'euros. Mais cet aspect immobilier et financier n'est pas le but premier de l'opération, assure Benoît Digeon, le maire de Montargis.

Une école peu adaptée ?

"Le but initial, c'est bien d'améliorer la prise en charge des enfants, explique l'édile. L'inspection académique avait des locaux dans l'école Gambetta jusqu'en 2016 et son départ pour Amilly. Depuis, on se retrouve avec un bâtiment de 1 500 mètres carrés, surdimensionné pour seulement 3 classes, dont 2 à l'étage, c'est à la fois coûteux en terme d'entretien et problématique en terme d'accessibilité." Les frais de chauffage s'élèvent ainsi à 5 000 € par an.

S'y ajoute le problème de la cantine : "Il n'y en a pas, les élèves sont obligés d'aller à pied pour déjeuner à l'école Girodet, qui est une école maternelle, avec des enfants plus petits. A contrario, l'école Pasteur a un self tout neuf, un préau tout neuf, 3 classes toute neuves, on vient d'y injecter 1,8 millions d'euros, ce sera beaucoup plus adapté." Sans oublier l'aspect pédagogique : "Il y a 7 classes à l'école Pasteur. En intégrant les 3 classes de Gambetta, cela fera une école de 10 classes, et c'est beaucoup plus pertinent et efficace, c'est ce qu'ont clairement indiqué les inspecteurs académiques", conclut Benoît Digeon.

Un symbole du centre-ville

Des arguments qui sont loin de convaincre les parents d'élève, à qui la nouvelle a été annoncée le 28 octobre, en pleines vacances scolaires. "On nous dit que 3 classes, c'est trop peu, mais nous, au contraire, on est ravis car cela en fait une école quasi-familiale, où tout le monde se connaît, rétorque Claire Naeh, maman de 2 élèves scolarisés à Gambetta. Quant à l'aspect pédagogique, les 3 enseignantes sont très impliquées, il n'y a rien à redire sur la qualité de l'enseignement."

"On pourrait aussi davantage remplir l'école s'il y avait la volonté politique, ajoute-t-elle, en revoyant la carte des secteurs scolaires à Montargis, et en proposant un service de garde le matin, qui fait actuellement défaut." Il y a enfin l'aspect symbolique de fermer et de vendre une école : "C'est très triste, et même choquant, surtout pour cette école auxquels sont attachés beaucoup de Montargois, et qui symbolise un centre-ville que la municipalité prétend revitaliser." Les parents d'élève ont prévu de manifester ce lundi soir à Montargis à 18h devant l'hôtel de ville, alors que se réunit le conseil municipal - où un élu d'opposition posera une question sur le sujet. Une pétition a aussi été lancée via Internet.