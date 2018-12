A Montbéliard, la réforme du bac a du mal à passer

Montbéliard, France

"En marche funèbre vers le baccalauréat 2021" affichent les tracts que distribuent les enseignants du lycée Germaine Tillon à Montbéliard. Ils profitent de la journée d'action lycéenne ce mardi pour mobiliser les élèves sur la journée "lycées morts" jeudi dans les trois établissements d'enseignement général de l'agglomération.

Avec des parents et des lycéens, ils réclament au minimum un gel de la réforme du baccalauréat, le temps de lancer une véritable concertation. Car le nouveau lycée est annoncé en classe de première dès la rentrée prochaine

La réforme du bac prévoit de supprimer les filières S, L et ES pour les remplacer par un parcours à la carte, avec des matières majeures, les incontournables que sont les maths, la physique, le français, les langues et des matières mineures que le lycéen pourra construire semestre après semestre, à l’image du calendrier universitaire. L’autre évolution, c’est l’introduction d’un contrôle continu pour 40 % de la note, avec une épreuve finale en juin sur quatre épreuves seulement. Ainsi que l'introduction d'un grand oral de 20 minutes.

Quels sont les griefs que les enseignants font peser sur cette réforme ? Le premier de ces griefs, c’est l’inégalité territoriale. "Il y a des options ne seront pas proposées dans certains établissements", explique Bertrand Niguet, professeur de mathématique. "Par exemple, Champagnole, n'offrira pas, aux dernières nouvelles, la SVT. Morteau ne proposera pas la SES. Par cette réforme, l'inégalité territoriale est en train de s'aggraver."

Les deux autres griefs sont le manque de concertation et la logique d'économies. "On aurait voulu être associé à cette réforme qui a été écrite dans la précipitation. Une réforme qu'on nous a annoncé en même temps qu'on a égrainé les projets de suppressions de postes" affirme Jeannine Chabot Boichat, enseignante en physique, élue SNES FSU.

Qu’en pensent les intéressés : les lycéens ? La grande majorité des élèves de secondes ne s'est pas encore plongé dans le contenu de cette réforme. Pour les informés, l’argument territorial a fait mouche. "D'un établissement à l'autre, le bac n'aura pas la même valeur", déclare Benjamin, élève de première au lycée Germaine Tillon de Montbéliard.

D’autres saluent le contrôle continu et le choix des majeurs et mineures, comme Hassan, élève de seconde à Montbéliard. "Je pense qu'il y a des points positifs. Déjà, c'est plus diversifié parce qu'on pourra choisir notre spécialité. Et puis, on devra travailler davantage tout au long de l'année. Et le parcours sera plus en phase avec notre profil".

Journée "lycées morts" ce jeudi dans le Pays de Montbéliard.