Montbéliard, France

Christophe Straumann, le directeur du CFA du Pays de Montbéliard, mène la visite au pas de charge. Le nouveau centre de formation aux métiers du cuir s'est installé dans les 900 mètres carrés de l'ex Maison de l'Emploi du Pays de Montbéliard, juste à coté du Lycée des Huisselets .

Au rez-de chaussée, un premier atelier de maroquinerie, entièrement autonome qui réunit tous les moyens nécessaires à la confection d'un sac avec une quinzaine de postes. Au même niveau, un grand atelier dédié à la coupe et à la préparation avec deux impressionnantes machines numériques qui dimensionne les pièces de cuirs. A l'étage, un atelier de travail sur table et d'assemblage final avec 35 postes pour fabricants de maroquinerie d'art, mais aussi les BTS.

Poste de travail en marge de l'atelier de confection © Radio France - Christophe Beck

Une configuration manufacture qui nous installe dans l'environnement industriel que l'on sert.

Cette nouvelle école a désormais un nom : "les Ateliers de la Lizaine". "Un nom qui fleure bon le coté artisanal de notre métier et en même le nom fait référence à la rivière qui coule sous Montbéliard", explique Christophe Straumann. Elle permet de réunir en un même lieu trois ateliers disséminés à travers l'agglo : à Etupes, au lycée des Huisselets et au CFA De Bethoncourt. "Nous sommes dans la configuration manufacture avec son atelier de prototypage qui nous installe dans la réalité industrielle pour laquelle nous formons ces apprenants. C'est une vraie force", explique Hubert Mougin, coordonnateur du projet de plateforme de formation. "Ce lieu n'a pas été choisi par hasard. il est positionné sur le boulevard le plus passant de Montbéliard. Il en fait une magnifique vitrine de cette nouvelle activité en plein essor sur le Pays de Montbéliard en marge de la filière automobile", ajoute Christophe Straumann, le patron du CFA de Bethoncourt.

L'ambition est de faire de Montbéliard, berceau de l'école Boudard et siège de plusieurs manufactures Hermès, un centre de référence autour des métiers du cuir. Le bâtiment a été achetée dans le cadre du programme PIA 2 : programme d'investissement d'avenir, avec le concours de l'état (via la Caisse des Dépôts de Besançon), la région Bourgogne Franche Comté et Pays de Montbéliard Agglomération.