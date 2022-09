A Montbéliard, un Escape Game pour sortir de l'illétrisme

Le saviez-vous ? L'illettrisme frappe 7% de la population française adulte. Soit 2 500 000 personnes. Un chiffre important alors que des dispositifs existent pour accompagner ces personnes vers une pratique de la lecture et de l'écriture.

Un Escape Game (un jeu d'énigmes dans un lieu clos) était proposé ce jeudi après-midi dans les locaux du Greta Nord Franche-Comté à Montbéliard à destination des professionnels de l'accompagnement mais aussi des personnes en situation d'illettrisme. "Pour faire découvrir aux partenaires ce qu'est l'illettrisme et comment on peut détecter les personnes dans cette situation. Mais aussi de rencontrer des apprenants et de leur donner envie de venir se former", explique Aurélie Claer, responsable pédagogique au CFA du Pays de Montbéliard en charge du dispositif de formation linguistique.

Patricia se plie volontiers à ce jeu par énigmes. Eloignée de la lecture et de l'écriture, elle rêve de travailler en maison de retraite. "Je ne comprends pas qu'on me demande de savoir lire ou écrire pour travailler avec des personnes âgées".

Des énigmes pas toujours facile à déchiffrer Copier

Il s'agit d'une initiative du Greta Nord Franche-Comté avec le CFA et l'organisme de formation Olnelineformapro dans le cadre des journées nationales de l'illettrisme qui se sont tenues cette semaine partout en France.

Ces personnes éloignées de la lecture et de l'écriture ont souvent développé des stratégies de contournement, comme "ce chauffeur livreur qui prenait le temps de mémoriser tous ses itinéraires pour éviter de demander qu'on les lise pour lui", explique Valérie Gouin du Gréta Nord Franche-Comté.

Pas facile pour ces personnes d'intégrer une formation d'adulte. "L'idée de formation réveille en elles le souvenir des échecs qu'elles ont pu rencontrer à l'école. Alors que nous, nous travaillons complètement différemment, avec des outils motivants et un accompagnement très individuel pour permettre à chacun d'avancer à son rythme et en fonction de ses difficultés" précise Aurélie Claer.

Un travail de longue haleine. L'an dernier, seul deux à trois apprenants ont accepté de suivre de dispositif de formation linguistique avec le Gréta Nord Franche-Comté.