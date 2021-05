A Montbouton, les élèves de l'école primaire déménagent à cause de la voisine turbulente

A Moutbouton, dans le Territoire de Belfort, les tableaux, les tables, les chaises et les 56 élèves de l'école primaire Paul Egger ont été déplacés vers la salle polyvalente de la commune à cause d'un conflit de voisinage.

A Moutbouton, dans le Territoire de Belfort, on fait la classe dans la salle polyvalente depuis ce lundi 17 mai. Les 56 élèves et leurs enseignants ont dû déménager de l'école primaire à cause d'un problème de voisinage avec la locataire et ses enfants, qui vivent au-dessus de l'école. "Ils mettaient la musique à fond, passaient l'aspirateur, cela nous perturbait. Ils ont quand même cassé la porte des toilettes donc ça nous faisait peur", raconte Louane, huit ans. Son père et sa maman ont fait comme d'autres parents d'élèves, ils ont adressé un courrier au directeur académique. Eugène Krantz a reçu aussi des signalements de la part des enseignants, victimes d'injures.

"Ce n'est pas normal"

"On ne peut pas déloger les gens comme ça", répond le directeur académique. Les appartements en question sont des biens communaux : c'est à l'école de résoudre le problème. Les cours vont donc se tenir dans la salle polyvalente "au moins jusqu'à la fin de l'année" selon Eugène Krantz. Inadmissible pour les parents d'élèves. "C'est honteux de faire déplacer 56 élèves pour une seule personne." Contacté, le maire se refuse à tout commentaire. Il explique que les discussions sont toujours en cours avec les personnes concernées.