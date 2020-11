À Montpellier, des agents vont sécuriser les passages piétons près des écoles primaires

Des agents de sécurisation des traversées piétonnes vont être déployés à Montpellier dès le début de l'année 2021. Ils auront pour mission de protéger les abords des écoles primaires.

Nous voulons créer une ville à hauteur d'enfants - Michaël Delafosse, maire de Montpellier.

Tous les matins, midis et soir, ces agents vont s'assurer que les enfants puissent traverser les routes sans danger, à pied ou à vélo. La Ville va recruter et former des agents publics et des retraités, qui gagneront ainsi un complément de revenu. "Ils deviendront des papys et mamies trafic", sourit Michaël Delafosse, le maire de Montpellier. L'équipe municipale souhaite créer des espaces apaisés, dans lesquels les enfants pourront voir, chaque jour, des figures familières.

Les élus ont pris cette décision suite à l'accident devant le collège Gérard Philippe, situé dans le quartier Saint-Martin de Montpellier. Le 5 novembre dernier, un collégien a été renversé par une voiture alors qu'il se rendait en cours. Aujourd'hui rétabli, il avait été transporté au CHU de Montpellier en urgence absolue. En 2012, un accident mortel s'était déroulé au même endroit. Khalil, un collégien de 12 ans, avait été percuté par deux voitures.

"Nous avons tous été marqués par ce drame" - Michaël Delafosse, maire de Montpellier.

La Ville compte poursuivre sa politique de protection des écoles, en mettant en place d'autres aménagements sécurisés. Elle lance également un appel à projet pour lancer des pedibus.