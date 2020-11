À Montpellier, en raison d'une grève dans la restauration scolaire, les parents vont gérer la cantine

Une quinzaine de parents d'élèves de l'école Louis Figuier ont organisé un pique-nique devant la mairie de Montpellier, ce lundi 30 novembre 2020. La semaine passée, la cantine n'a pas pu ouvrir, à cause d'un mouvement de grève des agents. Les parents d'élèves, prévenus du jour au lendemain, doivent s'organiser pour récupérer leurs enfants sur le temps du midi et les faire manger à la maison.

Pour amortir l'aller-retour pour m'occuper de mon fils le midi, je dois me remettre à travailler, le soir, après 20 heures - Antoine, papa d'un petit garçon de trois ans.

La situation est compliquée pour Antoine, papa d'un petit Théodore, âgé de trois ans. "Je suis obligé de m'arrêter entre 11h30 et 14h30, le temps de faire l'aller-retour, explique le jeune homme, cadre dans une entreprise de médicaments. D'abord, ça me met dans l'illégalité au niveau de mon travail, car je suis tenu d'être dans les locaux jusqu'à 12h et de revenir à 14h maximum. Et puis, ça demande de rattraper le temps de travail ensuite."

Les parents d'élèves ne dénoncent pas le mouvement de grève mais le fait que la mairie ne fait rien depuis le début de l'année. "Ça serait bien qu'il y ait au moins un service minimum, acquiesce Loriane, maman d'une petite fille de trois ans. Heureusement que, pour l'instant, j'ai encore des jours de chômage partiel. Mais quand je reprendrai à temps complet, je ne sais pas comment on va s'organiser."

Ça ne peut pas être une solution satisfaisante à long terme. On ne veut pas qu'un système hybride public-privé viennent suppléer le service public - Caroline, représentante des parents d'élèves.

À l'issue de leur action, la mairie a cherché à répondre à ces difficultés. "Il existe un dispositif juridique qui peut vous soulager, explique Alice Girardot, collaboratrice à la mairie. Les locaux de la cantine pourraient rester ouverts et vous pourriez en disposer le temps du midi." Les cuisines seraient toujours hors service : les parents devraient organiser les repas. Au minimum, il devrait y avoir un parent pour 14 enfants.

Selon Alice Girardot, ce dispositif devrait rester en place au moins jusqu'aux vacances de Noël, le temps que le mouvement de grève se termine. D'autres solutions, qui n'ont pas été développées, devraient être par la suite trouvées. "Ça ne peut pas être une solution à long terme, tempère Caroline, représente des parents d'élèves. Mais je pense que c'est mieux que de laisser les parents livrés à eux-mêmes."

Les parents vont tenter de s'organiser. "Quatorze enfants pour un adulte, ça me paraît beaucoup, rit la maman d'un petit garçon. On n'est pas formé pour ça. Je pense qu'on va faire appel aux bonnes volontés pour qu'on soit plus nombreux."