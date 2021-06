A Montpellier, le RC Lemasson reçoit le Grand prix Philippe Séguin de la citoyenneté

C'est une récompense qui marque à jamais la vie d'un club. D'autant plus quand elle est remise par le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps. Le RC Lemasson vient de recevoir le Grand prix Philippe Séguin dans la catégorie "éducation et citoyenneté".

Un sacré coup de projecteur pour ce club amateur, implanté au milieu d'un quartier prioritaire de Montpellier, et pour ses 300 licenciés. C'est aussi la reconnaissance de l'engagement d'un club qui propose, depuis dix ans, du soutien scolaire, à ses adhérents.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

"C'était mon plus grand rêve"

Une semaine après l'annonce du Grand prix, les jeunes joueurs n'en reviennent toujours pas :

"Des stars (comme Didier Deschamps, ndlr) qui nous parlent, c'était mon plus grand rêve." - Adham, 7 ans

Du côté de l'équipe dirigeante aussi on ne peut que se réjouir :

"C'est une très grande fierté, surtout pour les enfants." - Sébastien Croce, le président du RC Lemasson

Avec des moyens modestes, le RC Lemasson est en fait bien plus qu'un club de foot. Trois fois par semaine, du soutien scolaire est proposé aux licenciés.

Redouane en fait l'expérience depuis plus d'un an et y prend goût :

"Je progresse bien, surtout en dictée. Quand je vais à l'aide aux devoirs, après j'ai des bonnes notes" - Redouane, 7 ans

Redouane : "Je progresse bien, surtout en dictée." © Radio France - Valentin BERTRAND

Mais au "foyer", on ne fait pas qu'étudier, on s'amuse aussi rappelle Aïmen :

"On jour au babyfoot, aux jeux de sociétés ou on lit des livres." - Aïmen, 8 ans

Reportage de Valentin BERTRAND Copier

L'initiative d'un enfant du quartier

A l'origine de ces cours du soir, Sébastien Croce, l'actuel président du RC Lemasson, voulait initialement "utiliser la transversalité du foot pour _faire passer des savoirs_". Dix ans plus tard, l'enfant du quartier – devenu informaticien – est plus que fier du chemin parcouru :

"Tout ce qu'on a pu transmettre compte beaucoup pour cette jeunesse qui n'a que le football comme exutoire. Ce sont des jeunes qui sont un peu en errance vis à vis de l'école et on les tient à travers le foot."

Pour animer ces cours, le club a noué des partenariats avec des associations locales comme le Comider, spécialisé dans la formation auprès de publics défavorisés. Jean-Paul Lefeuvre en est le vice-président :

"C'est formidable parce que des parents me disent que leur enfant les réveille le samedi matin pour aller au soutien scolaire. Ils ont compris qu'on était là pour travailler avec eux, et qu'avec ça ils pourraient avoir de très bons résultats. Parmi les premiers qu'on a suivi, il y en a deux ou trois qui étudient maintenant à la Sorbonne (Paris), d'autres qui sont dans des écoles d'ingénieur. Ça montre qu'ils ont acquis les valeurs de réussite (...)."

Jean-Paul Lefeuvre est le vice-président du Comider, une association spécialisée dans la formation auprès de publics défavorisés © Radio France - Valentin BERTRAND

Lors de ces sessions studieuses, Jean-Paul Lefeuvre met un point d'honneur à garder ceux qu'il considère "comme (ses) gamins" dans la réalité :

"Je leur dis qu'ils ne deviendront pas tous Zidane. Aujourd'hui, ils ont compris que le foot est un loisir mais qu'il faut quand même faire des études pour se protéger au cas où ils ne deviendraient pas les grands joueurs qu'ils rêvent d'être".

Si beaucoup d'adhérents au RC Lemasson espèrent quand même percer dans le foot, certains rêvent également de devenir docteur, ingénieur ou militaire.

Pour Jean-Paul Lefeuvre, les enfants du club sont "comme (ses) gamins" Copier

Une inspiration qu'ils peuvent trouver auprès des étudiants de l'EPF Montpellier. Une école d'ingénieur qui s'est greffée au projet en envoyant, à tour de rôle, ses étudiants pour animer les classes du soir au RC Lemasson.

Valoriser les jeunes du quartier

Ne pas être des professeurs, ni des parents, ni des amis, mais un bon entre-deux. Telle est la ligne directrice que se fixe Sébastien Croce, le président du club :

"On est là pour parler de leur vie quotidienne. faire attention aux gamins et surtout les valoriser. On crée une relation privilégiée et il faut comprendre qu'un club de foot c'est un lieu de vie au centre d'un quartier. Un jeune qui est valorisé socialement ne va pas suivre la même trajectoire qu'un jeune dont les talents ne sont pas reconnus."

Sébastien Croce a créé le soutien scolaire du RC Lemasson il y a dix ans © Radio France - Valentin BERTRAND

Sébastien Croce a créé le soutien scolaire du RC Lemasson il y a dix ans Copier

Avec les 5 000 € du prix, Souhaite Crose souhaite acheter plus de matériel scolaire, afin de poursuivre son action.