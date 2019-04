A Montpellier, les enseignants n'ont pas confiance en leur ministre

Montpellier, France

C'est aux cris de "ni amendable, ni négociable, retrait de la loi Blanquer", que 300 à 400 enseignants de la maternelle au lycée ont défilé ce jeudi après midi à Montpellier, jour de mobilisation appelé par 7 syndicats de l'Education Nationale . Ils ont fait un tour de ville, du Peyrou à la Comédie en passant par la gare , pour ensuite aller devant le rectorat.

Dans le cortège , Flora, professeure des écoles à Saint Bauzille de Montmel, un village au nord de Montpellier, elle dénonce les conditions d'enseignement qui se dégradent , son école compte 4 classes avec une moyenne de 29 élèves par classe , " on a des enfants qui ne supportent plus le bruit lié au nombre important d élèves et qui le manifestent par de la violence, comment apprendre à lire à des élèves dans une classe à double niveau de CP/CE1 de 28 élèves "s'interroge-t-elle et elle ajoute "nous les dédoublements de classe ,on n'y a pas droit alors qu'on a aussi des enfants en grande difficulté ." et Flora s'inquiète "les parents sont de plus en plus méfiants et en cas de problème on n'est pas soutenu par notre hiérarchie , quand vous avez un ministre qui vous traite de menteurs, qui dit que vous racontez des bobards , comment voulez vous qu'on travaille dans de bonnes conditions ?"

" notre ministre nous traite de menteurs" Flora, prof des écoles Copier

Charlotte et Laura exercent depuis deux ans, elles ont noué sur le sac a dos des gilets jaunes .Elles sont en poste cette année dans une école de Béziers , une école en Reseau d’éducation prioritaire " on est censé avoir plus de moyens, au quotidien, on le ne sent pas, on a des classes surchargées" A la rentrée elles ne ne savent pas où elles seront nommées."C' est difficile de s'investir sur des projets qui nous prennent du temps et qui nous coûtent, on achète souvent nous même du matériel , mais ce qu elles dénoncent , c'est le manque de reconnaissance " _on s'investit auprès des enfants mais on a le sentiment de ne pas être suivi par notre hiérarchie tout en dépendant de leurs décisions qu'on ne comprend souvent pas ." Si elles sont dans la rue aujourd’hui, c'est pour défendre le métier qu'elles ont choisi, même si "on a parfois l'impression de ramer à contre courant." _

Charlotte et Laura, deux jeunes enseignantes Copier

Manif :300 à 400 enseignants 1 et 2 ème degré font le tour du centre ville contre la réforme Blanquer pic.twitter.com/apbEvuBk6F — France Bleu Hérault (@bleuherault) April 4, 2019