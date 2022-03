A Montpellier, Philippe Candeloro à la rencontre des enfants de la Mosson

Les élèves en CE2, CM1 et CM2 de l'école Kurozawa, à la Paillade, ne risquent pas d'oublier ce moment. Jeudi matin, ils avaient rendez-vous avec le patineur Philippe Candeloro à la patinoire de Montpellier pour un entretien exceptionnel. La belle histoire a commencé il y a un mois, pendant les Jeux olympiques d'hiver à Pékin. Ils ont reçu une vidéo de "bonjour" de la part du patineur et de son acolyte Nelson Monfort. A l'initiative de cette vidéo, Loïc Martinez, un chef d'entreprise montpelliérain, ami de Phillipe Candeloro et enfant du quartier de la Mosson.

Durant toute la matinée, les 42 élèves présents ont pu assister à l'entraînement des champions et athlètes avant leur compétition. "C'est un super créneau auquel on assiste car c'est l'entraînement pour la compétition des hommes, et juste après celui des couples de danse, dont font partis les champions olympiques Gabriella Papadakis et Guillaume Ciseron" précise Philippe Candeloro.

Un couple en or pour les élèves

Le patineur a profité de ce moment avec les élèves pour parler de son sport, mais aussi répondre aux nombreuses questions des enfants. Au moment de l'arrivée du couple champion olympique Papadakis/Ciseron, les enfants étaient euphoriques. Il faut dire que les enseignantes les avaient préparés. "On leur a montré des vidéos, on a beaucoup parlé du patinage et des sportifs en classe, ça les intéresse beaucoup" confie Marlène Bruno, institutrice des CM1/CM2.

"Ce sont les champions, ils ont gagné la médaille d'Or aux Jeux olympiques" Iliès-12 ans

A la fin de la matinée, tous les élèves sont repartis avec une photo dédicacée de Philippe Candeloro ainsi qu'une photo souvenir. Le patineur a déjà promis de revenir pour leur apprendre à patiner.

