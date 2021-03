A Montpellier, professeurs et parents réclament plus de moyens pour les collèges

Devant les portes du rectorat de Montpellier, un barbecue a été allumé. Sur les braises, des sardines. Un poisson qui s'accorde au message récurrent dans la bouche des manifestants : "Non aux classes à plus de 30".

Mercredi 10 mars, ils étaient environ 200 - professeurs, parents et élèves - à manifester devant le rectorat de Montpellier. En cause, la baisse continuelle des moyens alloués aux collèges.

Premier indicateur, le nombre d'heures de cours attribué à chaque établissement. Depuis 2012, c'est l'équivalent de 140 postes d'enseignants qui ont disparu dans l'Hérault selon les syndicats. Alors que dans le même temps, le nombre d'élèves a fortement augmenté. En 10 ans, le collège Croix d'Argent à Montpellier a ainsi vu son effectif passer de 500 à plus de 800 élèves.

Devant cette équation insolvable, les chefs d'établissement sont donc contraints de réduire la voilure. A commencer par les options et les cours en demi-groupe.

C'est pourtant des cours essentiels selon Charlie, élève en 5ème :

Quand on est en classe entière en physique-chimie, on ne peut pas faire d'expériences. En demi-groupe c'est possible et c'est beaucoup mieux.