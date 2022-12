A Morlaas, les parents auront une pénalité s'ils sont en retard pour récupérer leurs enfants à la garderie

Depuis le début de l'année, les retards se multiplient pour quelques parents qui viennent chercher leurs enfants à la garderie. "Ces familles ne sont pas nombreuses, trois fois par semaine, moins de cinq familles répètent ces retards", explique dans un premier temps Jean-Louis Sclabas, adjoint en charge des affaires scolaires. "On a établi un contact avec elles, une approche pédagogique. On est au mois de décembre maintenant mais rien ne rentre dans l'ordre", ajoute-t-il.

"Retrouver un fonctionnement normal"

Une pénalité de 5 euros sera adressée pour le premier retard, 15 euros pour les autres retards. Au bout de trois retards, la garderie pourra refuser l'enfant. "On aura évidemment une certaine souplesse", commente Jean-Louis Sclabas. "Il s'agit de retrouver un fonctionnement normal. Nos agents sont pénalisés par ces retards. C'est un manque de respect envers eux, envers le règlement et surtout envers l'enfant qui reste tout seul", renchérit l'adjoint.

"Les agents ont un contrat de travail. Lorsque 18h30 sonne, elles sont censées quitter leur emploi. Lorsqu'elles restent, elles sont en heures supplémentaires. Elles ne sont pas payées, elles doivent être récupérées. Et c'est compliqué de récupérer ce temps. On ne peut pas retirer un agent alors que les enfants sont là. On n'a pas suffisamment de souplesse à ce niveau-là", détaille Jean-Louis Sclabas.

Le nouveau règlement pour début 2023

De son côté, la FCPE 64 s'insurge contre cette mesure. "C'est encore aux familles de faire un effort supplémentaire. Si elles sont en retard, ce n'est pas forcément pour des raisons agréables. 18h30 c'est assez court finalement dans une journée de travail", explique Isabelle Delanoë. "Ce n'est pas encore fait, ces pénalités doivent être validées par la préfecture", ajoute-t-elle.

"Je ne comprends pas pourquoi le règlement en place n'est pas appliqué. Par exemple que l'enfant soit confié à la gendarmerie après l'heure de fermeture de la garderie. Passons par les CCAS aussi plutôt que des pénalités. Et si on ne paie pas les pénalités ? ça va grossir ? on va les mettre en prison ? Je trouve qu'on se dirige vers une autre dérive là encore, même si c'est appliquée dans d'autres communes", conclut la présidente de la FCPE 64.

Le nouveau règlement sera communiqué aux familles dès la rentrée 2023. La mairie souhaite qu'il soit applicable dans la foulée.