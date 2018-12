A Nancy, les lycéens expriment aussi l'angoisse des parents

Plusieurs centaines de lycéens ont déambulé à Nancy, ce mardi 11 décembre 2018, contre la réforme du baccalauréat et le projet de service universel. La vie chère et le chômage inquiètent aussi les jeunes. Des syndicats se sont mêlés au cortège.

"Macron, on veut qu'il dégage !", lâche un jeune énervé dans le cortège. Quelques insultes fusent, mais les arguments les plus posés rappellent les inquiétudes des familles.

"Mes parents payent pour tout et on ne s'en sort pas", raconte cet élève qui manifeste avec sa soeur : "tous les deux, c'est 100 euros par mois pour le train et le bus. Trop cher".

Jade, membre de l'UNL, organisation lycéenne proche de la gauche, affirme que "les parents sont d'accord pour qu'on loupe quelques cours, car ça peut faire changer les choses".

Le cortège des jeunes manifestants tentent d'entraîner des camarades dans le mouvement. © Radio France - Laurent Watrin

Après avoir bloqué durant quelques minutes la voie du tram, les manifestants ont poursuivi leur "tournée" des lycées de la ville. La déambulation aura permis d'entraîner près de 500 jeunes dans les rues de Nancy, selon la police.

Réforme du bac et vie trop chère

Un groupe de jeunes raconte le ras le bol fiscal de leurs parents. D'autres évoquent le coût du logement.

"Moi, j'ai 18 ans et je ne peux même pas prendre un appartement toute seule, alors que ma mère avait déjà quitté la maison à l'âge que j'ai", témoigne une élève de lycée professionnel qui commence à peine à trouver des stages.

La réforme du baccalauréat est au coeur de la mobilisation. Choisir une orientation en avril prochain angoisse beaucoup Ouali, 15 ans, élève de seconde au Lycée Chopin à Nancy : "Moi je voulais être pâtissier. Finalement, je ne peux pas pour diverses raisons... Si ça continue, je vais finir au chômage".

Derrière le cortège lycéen, quelques représentants des syndicats. © Radio France - Laurent Watrin

Des représentants syndicaux de la CGT, de la FSU et de Sud-Education ont suivi le cortège lycéen. La manifestation de ce mardi à Nancy s'est déroulée dans le calme. Un jeune a été interpellé pour avoir donné un coup de pied à un policier.