A Nantes, 40% des élèves de maternelle et primaire ont repris l'école

Depuis le déconfinement, 40% des élèves de primaire et maternelle ont repris le chemin de l'école à Nantes. Depuis le deuxième phase du déconfinement, lancée le le 2 juin, mais mise en oeuvre ce lundi dans les écoles nantaises, "2.500 supplémentaires y retournent", annonce Elisabeth Lefranc, adjointe au maire de Nantes en charge de l'Education. "Au total, un peu plus de 8.000 élèves ont repris l'école", sur les 20.000 scolarisés dans la ville. On est loin de l'accueil "systématique" promis par le ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer.

Protocole très strict

Une reprise très partielle donc, qui s'explique par le fait que le protocole sanitaire mis en place le 11 mai, date du déconfinement, n'a lui, pas bougé. Il reste très strict, et empêche le retour en classe d'une partie des élèves, et notamment des petites et moyennes sections. "Contrairement à ce qu'on peut entendre sur une reprise de l'école, sur un 100% des écoles ouvertes, on voit bien que dans les faits ce n'est pas du tout réel, estime Céline Marcy, vice-présidente de la FCPE 44. Les écoles sont certes ouvertes mais les enfants ne sont pas tous accueillis."

Aucune alternative proposée

Le protocole sanitaire reste en effet très strict, et cet accueil est soumis à de multiple paramètres. "C'est fonction de la taille du bâtiment, du nombre d'enseignants qui revient, du nombre d'agents de nettoyage disponibles, du personnel périscolaire disponible, énumère Céline Marcy. Enormément de variables rentrent en jeu. Donc on peut avoir des écoles ouvertes qui accueillent tous les niveaux, ou des écoles qui n'accueillent que des CP ou que des CM2." Et, regrette la vice-présidente de la FCPE 44, "aucune autre solution alternative n'est proposée. On est face à des parents qui sont désemparés parce qu'ils n'ont aucune solution pour mettre les enfants dans un milieu ou scolaire ou en tout cas collectif."